Adanada bir kız çocuk annesi 21 yaşındaki Güldane Gerçek, dini nikahla birlikte yaşadığı Muzaffer Erkuvan'ı iddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle terk edip, Kadın Sığınma Evine yerleşti. 24 Ağustos 2024’te Erkuvan, kendisiyle eşini

barıştırması için kayınvalidesi Şenay Gerçek'in (45) Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki evine gitti. Kayınvalidesinin barıştırma teklifini reddetmesi üzerine Muzaffer Erkuvan dışarı çıkıp, kendini ağaca asarak intihar etti. Olay sonrası Erkuvan ailesi, oğullarının ölümünden Güldane ile annesi Şenay ve kız kardeşi Gaye Gerçek'i (25) sorumlu tuttu.

MEZARLIK ZİYARETİNDE ÖLDÜRÜLDÜLER

Şenay, Güldane ve Gaye Gerçek, 21 Ekim 2024 günü saat 16.00 sıralarında Muzaffer Erkuvan'ın Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini ziyarete gitti. İddiaya göre, oğlunun intiharı nedeniyle husumet duyduğu anne ve 2 kızını takip eden Şemsettin Erkuvan, mezarlıkta musalla taşına yakın bir noktadaki banklarda oturan anne ve 2 kızına tabancayla kurşun yağdırıp kaçtı. Başlarından vurulan Şenay, Güldane ve Gaye Gerçek olay yerinde hayatını kaybetti.

OYUKTA YAKALANDI

Olay sonrası Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, Şemsettin Erkuvan'ın Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbarla Göztepe Mahallesi'ndeki ormanda saklandığını belirledi. Operasyon için harekete geçen cinayet ekipleri, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinin desteğiyle bölgede yaptığı araştırmada, Erkuvan’ı cinayette kullandığı tabancayla yamaçtaki bir oyukta saklanırken yakaladı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Tutuklanan 3 kadının katil zanlısı Şemsettin Erkuvan hakkında ‘Kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından Adana 10.Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava görülmeye başladı. Duruşmaya tutuklu sanık Şemsettin Erkuvan bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Müşteki N.G.,G.G. ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada sanık Erkuvan, oğlunun ölümünden gelini ve ailesinin sorumlu olduğunu iddia etti.

‘OĞLUMU ÖLDÜRDÜLER’

Katil zanlısı Erkuvan, ’’Oğlum Muzaffer bu olaydan 2 ay önce öldü. Oğlum ve gelinimin evlilik süreci boyunca Güldane’nin ablası Gaye ve annesi Şenay bazen haftanın her günü bazen de haftanın birkaç günü oğlumun evinde kalırdı. Şenay ve Gaye uyuşturucu madde kullanıyordu. Oğlumu da uyuşturucuyu alıştırdılar. Oğlumun ölümüne intihar dediler ama onu gelinim Güldane, ablası Gaye ve annesi Şenay öldürdü’’ dedi.

‘GÜLDANE’Yİ SENDEN AYIRIRIZ’

Gelinin, oğlu Muzaffer ile imam nikahlı olarak evliyken başka birine kaçtığını söyleyen Erkuvan savunmasına şöyle devam etti; ’’Gelinim ve oğlumun küçük çocukları var. Bir gün gelinimin küçük kardeşi elinde çocukla kapımıza gelip, ‘Ablam artık boşanmak istiyor’ diyerek, çocuğu bize bırakıp gitti. Oğlum gelinimi çok seviyordu. Kendisinden boşanmak istemedi. Bir süre böyle devam etti. Bir gün sabah namazına kalktığımda penceremize biri taş atıyordu. Pencereden baktığımda bu kişinin E.D. olduğunu gördüm. Ben oğluma bir araç almıştım. Bu kişi ve oğlum birlikte iş yapıyordu. E.D. bana ‘Amca, Muzaffer’i çağırır mısın? Bir yerde hurda işi var. Oraya gideceğiz’ dedi. Ben oğluma söyledikten sonra namaz kılıp, işe gittim. Oğlum da işe gidip geldikten sonra kayınvalidesi onu arayıp, konuşmak için yanına çağırmış. Oğlumu alıp araçla Balcalı’nın arka tarafındaki ormanlık alana götürmüş. Bir insan konuşmak için neden buraya gider? Bu insanlar oğlum gelinimi sevdiği için bu yönünü kullanıp, oğlumu dolandırmışlar. ‘Güldane’yi senden ayırırız’ diye tehdit edip, oğlumu borçlandırmışlar. Burada da yine oğlumdan para istemiş. Aralarında konuşurken kayınvalidesi oğlumu cep telefonu ile videoya almış. Sonradan izlediğim videoda oğlum kayınvalidesine, ‘Ah anne, beni nereden buldun. Ben ne yaptım da Güldane beni terk etti’ diyor.’’

TEHDİT ETTİLER

Oğlu öldükten sonra da dünürlerinin kendisini tehdit etmeye başladığını ve para istediğini iddia eden Erkuvan, mezarlıktaki olay anını da şöyle anlattı; ’’Oğlum öldükten sonra da bunlardan kurtulamadık. Ben ve damadım bir taziyedeyken, yanımıza gelip, ‘Oğlunu öldürdük, seni de öldürürüz. Oğlunun 600 bin TL borcunu sen ödeyeceksin’ diyerek beni tehdit ettiler. Bu nedenle oğlum Muzaffer’e ait olan silahı yanımda taşırdım. Olay günü ben oğlumun mezarını ziyarete gitmiştim. Gelinim Güldane, annesi Şenay ve ablası Gaye de tesadüfen buradaydı. Ben onları görünce sinirlenip, silahımı çıkararak, oğlumu kimin öldürdüğünü sormak istedim. Amacım sadece oğlumu kimin öldürdüğünü öğrenmekti. Bu sırada gelinim Güldane’ye ‘Niye böyle yaptın? Her şey senin yüzünden oldu’ dedim. O da bana hitaben ‘Oğlun öldü, şimdi sıra sende’ dedi. Bende sinirlenip, hepsine ateş ettim. Benim öldürme gibi bir amacım yoktu. Eğer öyle olsaydı önceden yapardım. Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım. Bir anlık sinirle yaptım. Pişmanım.’’

KANLI SALDIRIYI ANLATTI

Olayın tek tanığı olan Güldane’nin 16 yaşındaki kız kardeşi E.G., annesi ve ablasının gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi. E.G., ailesinin nasıl öldürüldüğünü şöyle anlattı;

’’Olay gününden bir gün önce eniştemin kız kardeşi Dudu Kanduman, ablam telefon kullanmadığı için annemin telefonuna eniştemin tabuttaki fotoğrafını atıp, ‘Gel kızını gör. Neden bizden kaçıyorsun?’ diye mesaj atmış. Ablam da psikolojisi bozuk olduğu için fotoğrafı görünce eniştemin mezarına gitmek istedi. Annem de izin vermeyip, ‘sabah birlikte gideriz’ dedi. Sabah annem, iki ablam ve birkaç arkadaşımla birlikte eniştemin mezarına ziyarete gittik. Burada eniştemin annesi Tülay Erkuvan’la karşılaştık. Bize, ‘Ne işiniz var burada? Sizi görmek istemiyoruz’ dedi. Daha sonra telefonla birini aradı. 5-10 dakika sonra da Dudu Kanduman annemi arayıp, ‘Annem beni aradı, mezarlıktaymışsınız. Orada bekleyin. Size kızınızı göstereceğim’ dedi. Tülay Hanım oğlunun mezarı başında kalırken, biz cenaze namazının kılındığı yer olan musalla taşının olduğu yere geçtik. Dudu elinde yeğenimle birlikte geldi. Ablam kızını severken, bende su almak için kantine gittim. Su alıp, ablamların yanına giderken küçük bir köprüden geçtiğim sırada Şemsettin Erkuvan’ın elinde silahla geldiğini gördüm. Ben onu görüp kaçarken bu sırada ayağımın yanından bir şey geçtiğini hissettim ve bana da ateş açtığını anladım. Dudu da yeğenimi alıp kaçarken, babası annem ve iki ablama silahla ateş açtı. Onları vurduktan sonra da olay yerinden kaçtı.’’

ŞİKAYETÇİYİZ

Müşteki G.G. ile N.G.’de anneleri ve kız kardeşlerini öldüren sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın 3 kadını ‘Kasten öldürme’ suçundan 3 kez müebbet, ruhsatsız silah bulundurmaktan da 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, karar için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.