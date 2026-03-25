Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hakkı Polat’ın paylaştığı verilere göre, merkez yıl boyunca toplam 616 bin 606 çağrıya yanıt verdi. Günlük ortalama 1662 telefonun çaldığı merkezde, asıl görevi hayat kurtarmak olan ekipler zaman zaman akılalmaz isteklerle karşı karşıya kaldı.

Polat, gelen çağrıların yüzde 61'inin gerçek vakalara dönüştüğünü, yüzde 29'unun ise henüz anons aşamasındayken kapandığını belirtti. Ancak kayıtlar arasındaki bazı uç örnekler, "bu kadarı da olmaz" dedirtti:

Aile Danışmanı 112: Eşiyle kavga eden ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir vatandaş, merkezi arayarak eşiyle barışmak için "konferans görüşme" talep etti.

Mezarlıktaki Panik: Bir çocuğun panik içinde arayarak "Burada çok ölü var!" ihbarında bulunması, merkezin unutulmazları arasına girdi.

Lüks İhtiyaçlar: Kaybolan sigara paketini KGYS kameralarından buldurmaya çalışanlardan, bozulan telefonu için PUK kodu isteyenlere kadar pek çok gereksiz meşguliyet yaşandı.



İftar Topunu Savaş Sananlar ve İneğine Helikopter İsteyenler

Merkeze ulaşan diğer ilginç diyaloglar ise hem gülümsetti hem de düşündürdü. Yaşlı bir vatandaşın sigortası attığı için emniyet güçlerinden yardım istemesi, bir başkasının ise köye bulanık su aktığı gerekçesiyle ekip talep etmesi toplumsal bilinçteki eksikliği bir kez daha vurguladı.

Ramazan ayında ise yoğunluk "iftar saati" ve "top patlaması" üzerine yoğunlaştı. İftar topunun sesini duyan bir vatandaşın panikle arayıp "Savaş mı çıktı?" diye sorması, merkezin karşılaştığı en sıra dışı sorulardan biri oldu. Ayrıca, hasta ineği için bölgeye Sikorsky tipi askeri helikopter sevk edilmesini isteyen vatandaşın talebi de kayıtlara geçti.

Asılsız İhbarın Bedeli: 18 Bin TL

Hakkı Polat, acil yardım hattını gereksiz yere meşgul edenlere yönelik yaptırımların altını çizdi. Asılsız ihbarlarla sistemi kilitleyen şahıslara 18 bin 823 lira tutarında idari para cezası uygulandığını hatırlatan Polat, vatandaşları bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti.