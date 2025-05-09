Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) sezonun bitimine 3 hafta kala VAR hakemleri için kritik bir değişiklik yapacağını açıkladı.

MHK yaptığı açıklamada VAR'ın başında yalnızca yabancı hakem olmayacağını duyurdu.

Yerli üst klasman hakemlerin de görev alacağını ifade eden MHK:“Süper Lig'de 20. haftadan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararıyla tüm müsabakalarda uygulanmaya başlanan yabancı VAR görevlendirmelerine ek olarak yeni düzenlemelere gidilmiştir. Operasyonel gereklilikler doğrultusunda; Süper Lig'de 35. haftadan itibaren yabancı VAR'larla birlikte, TFF Üst Klasman Hakemleri ve VAR kadrosu da VAR olarak görevlendirilebilecektir." açıklamasında bulundu.