Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un açıklamaları; Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşması sonrası ise Domenico Tedesco'nun 'Adalet istiyoruz' sözlerinin ardından MHK, hakemleri 'acil' koduyla seminere çağırdı.

TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, hakemler; salı ve çarşamba günü 'acil' koduyla seminere çağırıldığını duyurdu.

HTSpor'a konuşan Otyakmaz, hakemlerin son iki haftada hatalı kararlara imza attıklarının farkında olduklarını belirterek, hafta içi eğitim toplantısı yapılacağını açıkladı. Otyakmaz'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle: "Hakemlerin iki haftadır hata yaptığını biz de görüyoruz. Bunu kabul ediyoruz. Ama sağ olsun futbolcular, yöneticiler, taraftarlar ve basın, kendilerine o kadar yardımcı oluyor ki… Darbe almayan oyuncu, darbe almış gibi kendini yere atıyor. Herkesten ricam, onlara destek olalım, yardım edelim. Hakemlerle hafta içi eğitim için toplanacak. Bu olağanüstü bir durum değil; olağan bir toplantı."