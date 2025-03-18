MHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) son grup toplantısı 28 Ocak Salı günü gerçekleşmişti.
MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin rahatsızlanması ve tedavisi görmeye başlamasının ardından Şubat ayında 4, Mart ayında ise 2 grup toplantısı yapılamamıştı.
MHP Mart ayında bugün 3.kez grup toplantısı yapmayacak.
14 ŞUBAT'TA TEDAVİSİ SONA ERMİŞTİ
Bahçeli'nin 4 Şubat'ta girdiği hastanedeki tedavisi 10 gün sürmüş ve 14 Şubat'ta tedavinin sona erdiği açıklanmıştı.
Partiden 19 Şubat’ta yapılan açıklamada ise Bahçeli’nin Ankara’ya döndüğü ve nekahet sürecinin ardından kısa sürede mesaiye başlayacağı belirtilmişti.