2020 yılında Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar gören ve kullanılamaz hale gelen Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yıllar sonra CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un çabaları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) desteğiyle yeniden inşa edildi. Modern bir eğitim kampüsüne dönüşen okulun açılışı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşti.

CHP ZİRVESİ ELAZIĞ’DA, BÜROKRATLAR YOK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra, CHP’nin Gölge Milli Eğitim Bakanı Suat Özçağdaş, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, DEVA, Saadet ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanlar yardımcıları, ve çevre illerden çok sayıda belediye başkanı ile parti yöneticileri açılışa katıldı. Ancak Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu başta olmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin ve diğer bürokratların açılışta yer almaması dikkat çekti.

OKUL AÇILIŞINA KATILMAYAN VALİ MHP’YLE POZ VERMİŞTİ

Vali Numan Hatipoğlu’nun, daha önce AKP ve MHP’li milletvekillerini karşılarken sık sık kamuoyunun karşısına çıktığı biliniyor. Hatipoğlu en son MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver’in iletişim merkezini ziyaret etmiş, ziyarete MHP İl Başkanı Yunus Bal da katılmıştı. Üçlü, ziyaret sonrası samimi pozlar vermiş, bu fotoğraflar Elazığ Valiliği’nin resmî sosyal medya hesaplarından da paylaşılmıştı. Vali Hatipoğlu’nun devlet protokolüne dahil olması gereken bir eğitim kurumunun açılışına katılmaması ise, kamuoyunda tepkiyle karşılandı.