MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya platformu X üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik açıklamalarda bulundu. Paylaşımına “Geliyor gelmekte olan” ifadeleriyle başlayan Yalçın, Özel’in gündemdeki gelişmeler karşısında MHP’ye yönelik eleştirilerini alışkanlık haline getirdiğini savundu.
Yalçın, “Özel’in acemi ellerinde CHP, Atatürk'ün yolundan uzaklaşarak anarşizmin, yalan ve iftira çirkinliğinin karanlık dehlizlerine saptı” ifadesini kullandı. CHP’nin politikalarını eleştiren Yalçın, Özel’in “uzlaşma yerine şiddet ve düşmanlıktan beslendiğini” öne sürdü.
Açıklamasının sonunda CHP’nin ilk genel seçimde halk tarafından sandıkta cezalandırılacağını iddia eden Yalçın, “CHP’yi sala bindirip sandığı musalla taşı yapacaktır” ifadelerine yer verdi.