Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Teşkilatı’nda uzun süredir kulislerde konuşulan iç çekişme, Çayırova İlçe Yönetimi’nde patlak verdi.

Geçtiğimiz hafta İl Başkanı Tuncay Batı’nın önerisiyle göreve getirilen yeni İlçe Başkanı Bülent Işık henüz koltuğuna tam oturmadan yönetimden 7 ismin istifası geldi.

TEŞKİLAT YOK SAYILDI, İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Edinilen bilgilere göre, MHP Çayırova İlçe Yönetimi’nde yer alan Haktan Karakoçan, Hilal Gül, Hüseyin Yılmaz, Burhan Bayram, Emre Asil, Ahmet Gargın ve Latif Demirel, partideki görevlerinden istifa etti.

Söz konusu isimlerin, geçtiğimiz hafta il başkanlığının hazırladığı ve genel merkeze gönderilen yönetim listesinde yer aldığı öğrenildi.

İstifaların gerekçesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, parti içinden yansıyan bilgilere göre rahatsızlığın, “atama sürecinin kapalı kapılar ardında yapılması ve teşkilat görüşlerinin yok sayılması” nedeniyle yaşandığı iddia ediliyor.

Parti tabanında yankı uyandıran gelişme, MHP'nin Kocaeli örgütündeki güç dengeleri ve liyakat tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

GÖZLER GENEL MERKEZDE: SESSİZLİK SÜRÜYOR

Yaşanan istifa dalgasının ardından gözler MHP Genel Merkezi’ne çevrildi. Genel Merkez ve İl Başkanlığı’ndan henüz bir açıklama yapılmazken, kulislerde bu krizin parti içi hizipleşmenin yeni bir işareti olduğu yorumları yapılıyor.

MHP Kocaeli İl Teşkilatı’nda uzun süredir devam eden “yetki çatışması” iddiaları, Çayırova’daki istifalarla birlikte yeniden alevlendi.