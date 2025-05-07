İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş'ın, 3 Mayıs Türkçüler Günü'nde babası ve MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etmişti.

Kabrin etrafını saran Ülkü Ocaklı bir grup, Türkeş'in kızının şoförünü ve korumasını darbetmişti.

Saldırıdan 5 gün sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan yazılı açıklama geldi.

'SİYASİ İSTİSMARA MÜSADE ETMEYECEĞİZ'

MHP'nin Alparslan Türkeş'in adı ve aziz hatırasının, hiçbir siyasi istismarın malzemesi yapılmasına müsaade etmeyeceğini belirten Büyükataman, Alparslan Türkeş'in fikirlerinin, mücadelesinin ve emanetinin MHP'nin özü olduğunu bildirdi.

'GERÇEK EVLADI BİZİZ'

"Başbuğ'un gerçek evlatları, Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında sarsılmaz bir irade ile onun fikirlerini yaşatan ve geleceğe aktaran Türk milliyetçileridir. Merhum Başbuğ'umuzun kabri ve manevi hatıraları, yıllardır Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından gözü gibi korunmaktadır" değerlendirmesinde bulunan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Düne kadar Başbuğ'umuzun hatıralarını hiçe sayanların, emanetlerini umursamayanların bugün Milliyetçi Hareket Partisine saldırmak için Türkeş ismini ağızlarına almaları, en hafif tabirle samimiyetsizliktir. Dün bu davayı yarı yolda bırakıp kaçanların, menfaat ve kariyer hedefleri doğrultusunda her türlü fitneye selam duranların ve Başbuğ'umuzun en kutsi emaneti olan Milliyetçi Hareket Partisini bölmeye teşebbüs edenlerin, bu kutlu miras hakkında tek bir söz söylemeye ne yüzü ne de hakkı vardır. Türk milliyetçileri, ucu Türk ve Türkiye düşmanlarının elinde bulunan İP'e sarılıp, Başbuğ'un emanetlerine ihanet edenlerin Alparslan Türkeş ismini bir siyasi istismar malzemesi haline getirmesine, dün olduğu gibi bugün de müsaade etmeyeceklerdir. İp Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve şürekası siyasi tükenmişliklerini, Türk milliyetçiliğinin ve Başbuğ Alparslan Türkeş'in isminin arkasına saklanarak gizleyemeyeceklerdir. Başbuğ Türkeş'in milyonlarca evladı hala MHP çatısı altındadır. Ve fikirleri olduğu gibi tüm hatıraları da milliyetçi-ülkücü hareketin yolundan dönmemiş dava adamlarına emanettir."

MHP'nin, Alparslan Türkeş'in emanetlerini gözü gibi korumaya devam edeceğini kaydeden Büyükataman, "Dalından kopan yaprak misali bulduğu her rüzgarda menfaatine göre yön değiştiren İP'in, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in adını ağzına alması tam anlamıyla bir riyakarlıktır. Türk milliyetçileri, bu riyakarlığa ve istismara geçit vermeyecektir." ifadelerini kullandı.