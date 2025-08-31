Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, ceza infaz sistemiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yıldız, bugün X üzerinden yaptığı paylaşımda, ceza hukukunun temel amacının mahkumları topluma kazandırmak olduğunu vurguladı.

Yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ceza hukukunda, cezanın kendisi bir amaç değil, cezadan beklenen amaçları elde etmek için bir araçtır. Cezalandırmayla hedeflenen, vatandaşların kanuna uygun davranışlarını artırmak, gelecekte suç işlenmesini engellemek ve en önemlisi mahkumların yeniden sosyalleşerek topluma kazandırılmasıdır.”

'MAHKUMLAR TOPLUMA KAZANDIRILMALI'

Günümüz infaz hukukunda sadece ıslah anlayışının terk edildiğini belirten Yıldız, mahkumların sağlıklı bireyler olarak toplumsal hayata dönmesini hedefleyen bir yaklaşımın benimsendiğini ifade etti. Ceza politikasının da bu doğrultuda değiştiğini vurgulayan Yıldız, mahkumların sosyal hayata hızlıca adapte olmaları, suçtan uzak bir yaşam sürmeleri ve sağlıklı ilişkiler kurmalarının çağdaş infaz rejiminin temel amacı olduğunu belirtti. Yıldız, “Mahkumların sosyalleştirilmesi amacını törpüleyen şeylere fırsat verilmesin” diyerek, bu hedefe zarar verebilecek uygulamalara karşı uyarıda bulundu.

'GENEL AF ZARURİ İHTİYAÇTIR'

Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda geçtiğimiz gün konuşmaya yapan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç "Genel af zaruri" demişti.

Arınç, "AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamalıyız. İfade özgürlüğünün güçlendirilmesi gerekiyor. Adil bir infaz düzenlemesi yapılmalı. Umut Hakkı uygulanmalı, genel af zaruri ihtiyaçtır. KHK'yla ihraç edilenler büyük ızdırap yaşıyor. Beraat edenler görevini yapamıyor. Hukuk içinde kalmak şartıyla yeni düzenlemeler yapılmalı. Sağa sola bakılmamalı, komisyon bu adımları cesaretle atmalı" diye konuşmuştu.