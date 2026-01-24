MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.

Yıldız, 'Meraklısına notlar' başlığıyla yaptığı paylaşımda "Hukuk kuralları yerinde dururken, hayat değişir, gelişir her an başka bir yapıya dönüşür. Adalet dağıtımında görev alanlar soyut hukuk kurallarını somut olaylara uyarlarken ,kanunları doğru yorumlamak,isabetli uygulamakla yükümlüdür. Adalet, yalnızca bir karar cümlesi değil bir medeniyet iddiasıdır. Hüküm,öfkeyle değil hukukla kurulur, gerekçesi toplumu ikna eder ve gerisi tarihin şahitliğine bırakılır." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ahmet Özer’e verilen hapis cezasının evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiğini belirterek 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle bağdaşmadığını ifade etmişti