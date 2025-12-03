Cumhur İttifakı’nın İmralı’da görüşme tartışmasıyla görünür hâle gelen görüş ayrılıklarına, yeni başlıklar eklendi. MHP’nin önce Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyaretine yönelik itirazları gündeme gelirken, ardından Mesud Barzani’nin korumalarının uzun namlulu silahlarla Şırnak’a girmesi sert tepkilere yol açtı.

Papa ziyaretine ilişkin çıkışı doğrudan MHP lideri Devlet Bahçeli değil, parti yöneticisi Semih Yalçın yaptı. Yalçın’ın, Osmanlı dönemini konu alan filmin yönetmenini arayarak verdiği mesajın da bu tepkilerin parçası olduğu konuşuluyor.

Barzani’nin korumalarına yönelik değerlendirmeyi ise Bahçeli bizzat yaptı ancak ziyaretin sorumlularına yönelik açık bir eleştiride bulunmadı. O ziyaret sırasında AKP’li Şırnak Belediye Başkanı, AKP milletvekili ve Vali de hazır bulunuyordu.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre MHP, eski Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani’nin ziyaretinde yaşananlar ve Papa XIV. Leo ziyareti konusunda AKP ile açıktan ters düştü.

Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşülmesi konusunda ters düştükleri kamuoyuna yansıyan Cumhur iktidarı ortakları arasında oluşan yeni sorunlar artık gizlenemiyor.

MHP, ilk önce Papa’nın Türkiye ziyaretine tepki gösterdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın dile getirdi.

Yalçın, Osmanlı dönemini anlatan filmin yönetmenini arayarak üstü örtülü mesaj verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli ise önceki gün MHP’ye yakınlığıyla bilinen yayın organı TÜRKGÜN Gazetesi’ne verdiği röportajdaki satır araları, Cumhur İttifakı’nın içinde uzun zamandır kaynayan fakat üstü örtülen krizleri gün yüzüne çıkardı.

Eski Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani’nin ziyaretini çok sert eleştiren Bahçeli’nin ifadeleri, sadece bir değerlendirme değil; AKP’ye açık ayar, hatta uyarı notu olarak okunuyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülşen Orhan, AKP Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve AKP’li Şırnak Valisi Birol Ekici’nin de yer aldığı etkinlik kapsamında Barzani’nin korumalarının uzun namlulu silahlarla Şırnak’a girmesine izin verilmesine ilişkin çok sert konuşan Bahçeli, hem terör örgütü PKK’ye hem de AKP’ye net mesajlar verdi.

MHP liderinin sözleri, kulislerde “AKP’ye açık ayar”, hatta “ittifakta yol ayrımının ilanı” olarak yorumlanıyor.

‘BAHÇELİ ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI BİLE YAPABİLİR’

Bahçeli’nin “Geldiğimiz bu aşamada vaki hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmıştır. Gemiler yakılmıştır. Kararlığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeydedir. Herkes bundan sonraki hesabını buna muvafık yapmak durumundadır” ifadeleri, AKP’ye doğrudan bir uyarı olarak değerlendirildi. Kulislerdeki yorum: “Süreçte en ufak aksama olursa sorumlusu AKP’dir.”

Edinilen bilgilere göre MHP’nin mesajı çok net: “Aksama olursa siyasi faturayı AKP öder.”

Görüştüğümüz bazı AKP’liler, Bahçeli’nin dili için “her zamanki tehdit tonu” değerlendirmesini yaparken; bazı isimler ise çok daha endişeli... “Bahçeli erken seçim çağrısı bile yapabilir. Her an her şeyi yapabilir” yorumunu yapan AKP’li kurmaylar, MHP’nin “tereddüde tahammülümüz yok” tutumunun AKP içinde tedirginlik yarattığını ifade ediyor.

AKP’DE DERİN PANİK, MİLLİYETÇİ TABAN KAYBI KORKUSU

AKP cephesinde de durum oldukça karışık. Edinilen bilgilere göre parti yönetimi, sürecin adının bile geçmesinin tabanda büyük rahatsızlık yarattığını Erdoğan’a raporluyor. Bir AKP kurmayı durumu şöyle özetledi:

“MHP’nin sertleşmesi bizi duvara sıkıştırıyor. Biz süreci mümkün olduğunca gizli yürütmek istiyoruz, Bahçeli ise her çıkışıyla bunu imkânsız hale getiriyor.”

Özellikle milliyetçi seçmenin uzaklaşması ihtimali, AKP’de alarm zillerinin çalmasına neden oluyor.