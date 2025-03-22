Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Nisan 2025 Pazar günü CHP'nin olağanüstü kurultaya gideceğini açıkladı.

Özel, "Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, 15 gün sonra olağanüstü kurultay kararı aldığımızı ilan ediyoruz" dedi.

Kurultay tarihi olarak 6 Nisan'ı işaret eden Özel, Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvurduklarını bildirdi. 31 Mart’ta delege listesinin asılacağını belirtti.

MHP'Lİ YILDIZ'DAN CHP'YE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YANITI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından CHP'nin kurultay kararına ilişkin paylaşımda bulundu.

Yıldız şu ifadeleri kullandı:

-CHP’nin 4-5 kasım 2024 tarihinde yapılan kurultayındaki iradeleri fesata uğratılan delegelerin oyları karar yeter sayısını etkileyecek düzeye ulaşmışsa, ve bu nedenle genel kurul iptal edilir veya kayyum atanmasının şartları oluşursa; iptal kararı geriye yürüyeceğinden, genel başkan dahil tüm organlara yapılan seçimler yok hükmündedir...

-Bu husus genel başkan seçimini de etkileyeceğinden, yani genel başkan da usulüne uygun seçilmemiş sayılacağından, genel başkan yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götürmesi mümkün değildir.

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay'ında, "para karşılığında oy kullandırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatmıştı."

-4-5 kasım 2023 tarihinde yapılan kurultayda alınan kararların iptalinin şartları doğmuşsa, parti organları için yapılan seçimler de usule uygun olarak yapılmış sayılmaz. Yapılacak kurultayın 4-5 kasım 2023 tarihindeki delegelerle yapılması zorunludur.

ÖZEL'DEN YANIT

Özgür Özel, Feti Yıldız'da şu sözlerle yanıt verdi:

-Feti Yıldız saygı duyduğumuz bir hukukçu ama uzmanlık alanları biraz onun farklı... O bir ara 5'te 1 delege de yazdı. 46'ıncı maddenin çeşitli bentleri var. Kurultay'ı 5'te 1 delege çağırabilir.

-Delegenin yarısı seçim maddesi ekleyebilir. Parti meclisi kurultay kararı alabilir, genel başkan her zaman alabilir. 15 günden önce, 45 günden geç olamaz. 46'nın 6. bendini işleterek yaptık, tüzüğümüzde yazdığı gibi. Zaten ilçe seçim kurulu denetiminden geçti, askıya çıktı. Başta yapılamaz diyorlardı. İkincisi, bir kayyum kendinden sonra hızla seçime gitmeyle ilgili işlemleri yapmakla hükümlüdür.

-Seçim kararı alınmadıysa en geç 45 gün içinde. Sınırları bununla ilgilidir. Kayyumlar geriye doğru işlem yapamazlar.

-Ancak Feti Bey'in bilmediği Anayasa Mahkemesi kararı var. Ömer Faruk Eminağaoğlu'dan edinebilir.

-Anayasa Mahkemesi'nin kesinleştirdiği ve uygulandığı gibi bir kayyum geldiğinde kendinden önceki işlemleri iptal edemez, ilan edilmiş bir kurultayı durduramaz.

-Zira, kayyum dışında genel başkan olarak kararı dün alan ve yollayan kişi olarak pazartesi günü ben de durduramam.

-Aynı istifa gibi, kayda girdiği anda sonuç doğuran ve ertelenemez, iptal edilemez bir işlemdir. O kurultay yapılacak.

-O kurultayın bundan sonra CHP'ye kayyum atanması söz konusu değil. Atamaya kalkan olursa da partide oturacağı odadan bizi bir büyük zafere yolcu etmek üzere orada arkamızdan su döker artık çabuk gelin diye.