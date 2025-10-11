MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın içinde göndermeler barındıran 'ünlüler' mesajı dikkat çekti. Yıldız, Tony Blair'ın "Ünlüler halka neden ve nasıl oy verecekleri konusunda nutuk atmayan kalkarlarsa, o zaman iş değişir ve felakete yol açar" sözlerini paylaştı.

Yıldız mesajında, "Tecrübe her zaman ve her şartta yol göstericidir. Tony Blair, siyasi yolculuğunu anlattığı hatıratta şöhretlerin sağladığı etkilerden faydalandığını aktarıyor ve ekliyor; “Ünlüler çoğu zaman sıkıcı olan bir işe parıltı ve heyecan katarlar. Fakat, halka neden ve nasıl oy verecekleri konusunda nutuk atmayan kalkarlarsa, o zaman iş değişir ve felakete yol açar . Halk bunların haddini aştığını düşünür, onlara ve siyasi yoldaşlarına yolu gösterir." ifadesini kullandı.