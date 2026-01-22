MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada DEM Parti ile yaşanan gerilime değindi. DEM Parti’nin yürüttüğü siyaseti "etnik ayrılıkçılık" olarak nitelendiren Yalçın, partinin Kürt kimliği üzerinden yaptığı propagandanın karşılık bulmadığını savundu. Yalçın, DEM Parti’ye bu tutumundan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

"BAKIRHAN HADDİNİ BİL"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın son dönemdeki açıklamalarında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef alan ifadelerine değinen Semih Yalçın, kullanılan üslubu "seviyesiz" olarak tanımladı. Yalçın, "Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın, uğradığı hayal kırıklığıyla Sayın Genel Başkanımız hakkında takındığı seviyesiz üslubu şiddetle reddediyoruz. Bakırhan’a ‘Haddini bil!’ diyoruz" ifadelerini kullandı.

"SON MOHİKAN DA OLSAK TAVRIMIZ DEĞİŞMEZ"

Açıklamasında MHP’nin siyasi çizgisindeki kararlılığa vurgu yapan Yalçın, partinin tavrının her koşulda süreceğini belirtti. "MHP, ülkede ‘Son Mohikan’ da olsa sarsılmaz tavrını koruyacaktır" diyen Yalçın, DEM Parti kanadından gelen eleştirilerin "kof bir propaganda" olduğunu ileri sürdü.

NUSAYBİN-KAMIŞLI SINIR HATTINDA BAYRAĞIMIZA YÖNELİK ALÇAKÇA SALDIRI…

DEM-MHP GERİLİMİ TIRMANIYOR

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, düzenlenen basın toplantısında Devlet Bahçeli'nin beyanatlarına değindi. Doğan, siyasi eleştiri sınırları içerisinde kaldıklarını savunarak, kendilerine yönelik kullanılan dili reddettiklerini ifade etti.

"SAVRULMUYORUZ"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “DEM Parti bir karar vermek durumundadır: PKK’nın kurucu önderinin yanında mı yoksa karşısında mıdır?" sorusuna, "Nerede durduğumuz belli, barıştan, demokrasiden yana duruyoruz, savrulmuyoruz. " demişti.

Doğan, "Bizim neyin yanında durduğumuz yıllardır verdiğimiz mücadeleyle açık. Bayrak konusunda konuşalım tabii ki. Türkiye'nin yakın siyaset tarihinde çeşitli kerelerce denenmiş provokatif girişimler olduğunu biliyorsunuz. Partimiz her zaman tavrını hiç tereddütsüz ortaya koydu." değerlendirmesini yapmıştı.

Doğan şunları kaydetti:

-Sayın Bahçeli'nin sayın Öcalan'la ilgili değerlendirmelerini en başından beri biz şöyle yanıtlıyoruz. Öcalan'ı özgür iletişim kurabilir koşullara eriştirmek gerekiyor. Halihazırda durum böyle değil. En başından beri sayın Bahçeli'nin tavrının memnuniyetle karşıladığımızı ifade ettik.

-Bizim partimiz çatışmasızlıktan yana. Tarihsel çatışma ve çatışmasızlık döngüsünden çıkması gerekiyor artık Türkiye'nin... Kalıcı bir çıkış nasıl olur? Güven, güvence ilişkisi...

-Adalet ve hukukun tesiriyle birlikte olabilir. Biz 27 Şubat çağrısından önce de Öcalan'ın barış çabalarını destekleyen, bunun yolunun açılması gerektiğini söyleyen, koşulların değişmesi gerektiğini söyleyen, müzakerenin doğası gereği olması gereken koşullara sahip olunması gerektiğini söylüyoruz. Nerede durduğumuz açık, barıştan yana duruyoruz, demokratik toplumdan yana duruyoruz.

"SAVRULMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Öcalan, DEM heyetiyle yaptığı son görüşmede, 27 Şubat çağrısının öneminin altını çiziyor. Nerede durduğunu ifade ediyor. Herhangi bir yalpalanma, savrulma DEM Parti açısından söz konusu değil.

Bizim siyaset yapma, olumsuzluklara dikkat çekme, bunun için de hem proaktif hem de reaktif siyaset ortaya koyma hakkımız hep gölgelenmeye çalışıldı.

"BARIŞTAN YANA DURUYORUZ"

Barıştan, demokrasiden yana duruyoruz, savrulmuyoruz. DEM Parti olarak 27 Şubat çağrısının hayata geçmesi için tüm çabayı olağanüstü koşullarda ortaya koymaya çalışıyoruz.