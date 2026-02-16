Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, komisyonun Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini, temel anayasal ilkelerini, demokratik işleyişini ve üniter devlet yapısını dönüştürmeye yönelik herhangi bir işlevi ya da misyonu bulunmadığını vurguladı.

Rapor üzerinden yürütülen spekülasyonlara karşı kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduklarını belirtti.

ÜNİTER YAPI, TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ, RESMİ DİL VE LAİKLİK KORUNACAK

Yıldız, Türkiye’nin üniter yapısı, toprak bütünlüğü, Türkçe’nin resmi dil statüsü ve laik Cumhuriyet ilkelerinin tartışma konusu yapılamayacak ortak değerler olduğunu ifade etti. Hazırlanan çerçeve metnin, terörle mücadelede kararlılıktan taviz verilmeden, hukukun üstünlüğü ilkesinden sapılmadan ve milli güvenlik kaygıları göz ardı edilmeden kaleme alındığını kaydetti.

MHP'li Yıldız'ın paylaşımının tamamı şöyle:

"Milli Dayanışma,Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporu üzerinde yapılan spekülasyonlara karşı şu gerçekleri bir kez daha hatırlatmak gereği duyulmuştur. Komisyonun, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesini, temel anayasal ilkelerini, demokratik işleyişini ve üniter devlet yapısını dönüştürmeye yönelik bir işlevi ve yetkisi, misyonu yoktur. Türkiye’nin üniter devlet yapısı, toprak bütünlüğü, Türkçe'nin resmi dil statüsü, laik Cumhuriyet ilkeleri üzerinde tartışma yapılamayacak ortak temel değerlerdir. Milletimizin tamamını kucaklayan, terörün sebep ve sonuçlarını ortaya koyan, toplumsal barış ve huzur için, terörle mücadele kararlılığından taviz verilmeden, hukukun üstünlüğü ilkesinden sapılmadan ve milli güvenlik kaygıları göz ardı edilmeden çerçeve metin hazırlanmaktadır."