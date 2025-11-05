MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için “Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır” açıklamasının ardından partiden yeni bir açıklama daha geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, mahkemenin Adalet Bakanlığı’yla yazışarak kararın aslını talep edebileceğini ve bu süreçten sonra tahliye kararının verilebileceğini belirtti.

Yıldız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararıyla ilgili sürecin Adalet Bakanlığı üzerinden ilerleyeceğini söyledi.

Gazeteci Zafer Şahin’e konuşan Yıldız, “İhlal kararında belirtilen esasa ilişkin ihlal giderilmek zorundadır. Dosya istinaf aşamasındadır. Mahkeme, bakanlıkla yazışarak kararın aslını isteyebilir. Bu aşamadan sonra mahkeme tarafından tahliye kararı verilecektir” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AİHM, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu hakkındaki ikinci ihlal kararına Türkiye'nin yaptığı itirazı reddederek kararı kesinleştirmişti. Gelişmenin ardından, avukatları tarafından Demirtaş'ın tahliyesi için başvuruda bulunulmuştu.