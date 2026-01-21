MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin 20 Ocak’ta TBMM’de düzenlenen grup toplantısında yaptığı konuşmada, Suriye’nin kuzeyindeki terör yapılanmalarına dikkat çekti.

Bahçeli, yalnızca Fırat’ın batısının değil, doğusunun da terör unsurlarından tamamen temizlenmesi gerektiğini belirterek, Ayn el Arab’dan Kamışlı’ya kadar uzanan bölgelerdeki silahlı faaliyetlerin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Şam yönetiminin Suriye Demokratik Güçleri’ne karşı başlattığı askeri operasyonlara değinen Bahçeli, SDG ve YPG’nin Suriye ordusunun etkili müdahaleleriyle kontrol ettikleri alanlardan çıkarıldığını ifade etti. Halep’in yanı sıra Rakka ve Deyrizor’un da baskı ve işgalden kurtarıldığını savunan Bahçeli, 10 Mart mutabakatına karşı direnen grupların kapsamlı bir operasyonla bölgeden uzaklaştırıldığını söyledi.

ŞAH MAT!

Bahçeli, yaşanan gelişmelerin hem Suriye hem bölge ülkeleri hem de Türkiye açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Bu açıklamaların ardından MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in paylaştığı “Şah Mat!” ifadesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Özdemir’in mesajı, kullanıcılar tarafından “Bahçeli satranç hamlesi yaptı” şeklinde yorumlanırken, paylaşım siyasi kulislerde de dikkat çekici bir mesaj olarak değerlendirildi.