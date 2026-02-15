İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan hakkında müfettiş görevlendirilirken, Özarslan'ın adının karıştığı 'yolsuzluk' iddialı soruşturmalar hakkında MHP'den açıklama geldi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Özarslan'ın adının geçtiği dosyaların baş şüphelisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu iddia ederek, Yavaş'a yönelik tehdit dolu ifadeler kullandı.



Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan



'MANSUR YAVAŞ DA AYAĞININ ALTINDAN ÇEKİLECEK'



Türk Eğitim-Sen 8. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Yıldırım, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP'den istifasına ilişkin açıklamalarda bulunarak kürsüde dosyalar gösterdi.

Yıldırım, söz konusu dosyalarda birinci şüphelinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu iddia etti, Özel’in kendi cumhurbaşkanlığı adaylığı için parti içinde tasfiye süreci yürüttüğünü öne sürdü.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım

Yıldırım, şu iddialarda bulundu: "Kol kola geldiler, nereye gideceğini iyi bilmesi lazım. Yarın soruşturma açılınca Mansur Yavaş da ayağının altından çekilecek. Sayın Özel kendine Niğde otobanı gibi yol açtı. Takdir Türk milletinin."

"YAVAŞ'I DA HEDEF GÖSTERİYORSUNUZ"

Yıldırım'a yanıt CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den geldi. "Kendi elinizle kurduğunuz kumpasların sorumluluğunu Genel Başkanımız Özgür Özel'e yıkmaya çalışıp kurnazlık yapacağınızı mı sanıyorsunuz?" ifadesini kullanan Emir X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yargıyı kontrol eden sizsiniz. Kumpas dosyalarını açan sizsiniz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'ye gönderen sizsiniz. Şimdi de ABB Başkanımız Mansur Yavaş’ı mı hedef gösteriyorsunuz?

Kendi elinizle kurduğunuz kumpasların sorumluluğunu Genel Başkanımız Özgür Özel'e yıkmaya çalışıp kurnazlık yapacağınızı mı sanıyorsunuz?

Yargı eliyle yaptığınız siyasi operasyonları CHP içi hesaplaşma gibi göstermeye çalışıyorsunuz.

Ekrem İmamoğlu'nu siz tutuklattınız, Mansur Yavaş'ı da siz hedef gösteriyorsunuz. CHP ise bir ve bütündür ve tüm yol arkadaşlarının arkasındadır!

Kendinizi biraz geliştirmeniz gerekiyor, her açıdan."