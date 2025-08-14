MHP cephesinden dava çıkışı devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerinin ardından MHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldıray Çiçek de belediye davalarına göndermede bulundu. Çiçek, "Siyasi pozisyona göre yaklaşımlar değişiyor" dedi.

Çiçek bugün Türkgün gazetesinde kaleme aldığı yazıda, "Türkiye’de çeşitli zamanlarda yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama iddialarıyla operasyonlar yapılıyor. Ancak bu süreçler, çoğu zaman iktidar ile muhalefet arasında siyasi rekabet, intikam alma veya itibarsızlaştırma aracına dönüşmüş izlenimi veriyor. İktidar-muhalefet içindeki herkes, bulunduğu yerden karşısındakini suçluyor." dedi.

Çiçek şu ifadeleri kullandı:

Oysa her şey adalet, hukuk, vicdan ve ahlak temelinde yürütülse, kimsenin kimseye söyleyecek tek bir sözü kalmaz. Suç ne? Şu… Cezası ne? Bu… Bitti. Ama kişiye, kuruma ya da siyasi pozisyona göre yaklaşımlar değişiyor, hatta dönüşüyor.