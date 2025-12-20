TİP Milletvekili Ahmet Şık, TBMM Genel Kurulu’nda devam eden bütçe görüşmeleri sırasında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Şık, kamuoyunun yakından izlediği birçok soruşturmada adı geçen isimler üzerinden MHP’nin siyasi kimlikler üzerinden hedef alındığını savundu.

"HER YENİ DÖNEME GİRİLİRKEN DEVLET İÇİ BİR SAVAŞ YAŞANDI"

Söz konusu soruşturmanın hem AKP hem de AKP’li birçok ismi yakından ilgilendirdiğini öne süren Şık, “1987’deki 1. MİT raporu, Susurluk ya da Ergenekon süreci, devletin yeniden dizaynı için kullanılan operasyonlardı. Yani her yeni döneme girilirken devlet içi bir savaş yaşandı. Şimdi yaşananlar da bundan ibaret” dedi.

"ÇALI DİBİNDEKİ SİNSİLERİ DE TANIYORUZ"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Ahmet Şık’ın konuşmasının ardından söz alarak, açıklamasının Şık’a yanıt olmadığını vurguladı ve birkaç değerlendirmede bulunmak istediğini ifade etti.

Akçay, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Ahmet Şık konuşmasında partimizin de adını zikretti. Tabii herhangi bir cevap niteliğinde değil ama bir konuda fikrimi ifade etmek için söz aldım.

-Şu kadarını söylemek istiyorum: Cumhur İttifakı Türkiye ve dünya siyasetinde emsali olmayan çıkarsız, hesapsız, milli bir ittifaktır.

-Cumhur İttifakı, bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı, samimi ve güçlü liderlikleriyle yoluna emin adımlarla ilerlemektedir. Cumhur İttifakı, ilkeli bir ittifaktır, kapsamı, mahiyeti, şümulü de bellidir.

-Bu ittifaktan kimlerin ve hangi kesimlerin rahatsız olduğunu, kimlerin sinsice aparatlık yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Küçük ve şahsi hesapların peşinde, çalı dibindeki sinsileri de tanıyoruz, geçiniz bir kalem diyorum.

-MHP'ye ise kurulduğu 9 Şubat 1969'dan bugüne kadar yurt dışından ve yurt içinden kumpaslar kurulmuş, provokasyonlar yapılmıştır, bazı gizli veya açık mahfillerin operasyonları hiç bitmemiştir.

-Tüm kumpasları, operasyonları bertaraf ederek bugünlere geldik. Bundan sonra da bu mücadelemiz devam edecektir, kimin ne olduğunu da gayet iyi biliyoruz.