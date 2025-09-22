MHP'li Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, belediye başkanları listesinden çıkarıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’nin, parti ilke ve politikalarına aykırı davranışları nedeniyle belediye başkanları listesinden çıkarıldığını duyurdu.

Durmaz açıklamasında, “Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür” ifadelerini kullandı.

İSTİFA AÇIKLAMASI YAPTI

Ekinci istifa gerekçesini, "Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime, camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum" sözleri ile duyurdu.