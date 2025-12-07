IKBY eski Başkanı Mesud Barzani'nin geçtiğimiz hafta Şırnak'ta bir etkinliğe katılması Ankara'da kriz çıkardı. Barzani'ye bu ziyarette üniformalı, 'bordo bereli' ve uzun namlulu silahlı peşmergeler eşlik etti.

Hem Saray'dan hem AKP'den hem de Cumhur İttifakı ortağı MHP'den silahlı peşmergelere tepki geldi.

'TEK KELİMEYLE REZALETTİR'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mesut Barzani'nin Şırnak'ta katıldığı sempozyumun şova dönüştürüldüğünü belirterek, "Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırıdır" dedi.

Tepkilerin ardından İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Bakanlık olayla ilgili iki müfettiş görevlendirdi.

(Prof. Dr. Ruhi Ersoy)

'SÜRECİ YÖNETEMİYOR...'

Bir tepki de Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy'dan geldi. Ersoy, "Son günlerdeki asayiş sorunları başta olmak üzere Şırnak’taki sempozyum vesilesiyle kamuoyuna yansıyan ve milli vicdanı rahatsız eden görüntülerin ortaya çıkmasındaki süreç yönetimi ve buna benzer pek çok tartışmalarda da yine olayların nesnesi görüntüsü verilmiştir. Süreci yönetemeyenler alt düzeyde bir kabahatli bulup konuyu kapatsalar da hakikat ortada durmaya devam edecektir!" yorumunu yaptı.

'SOSYAL MEDYANIN ANLIK BEĞENİ DÜZEYİNE GÖRE...'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı eleştiren Ersoy şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medyanın anlık beğeni düzeyine göre gündem belirleyen bir zihniyet, kaçınılmaz olarak olayların öznesi değil nesnesi haline gelir. Bu yaklaşım, toplumsal reflekslerin, kitle kültürünün eğilimlerine göre hareket eder, meselelerin altındaki sebeplere inemez aksine meselelerin görünürlüğünü kaybetmesine sebep olur. Oysa; devlet makamlarındaki karar vericilerin, sosyal medyanın geçici dalgalarına göre hareket etmelerinden ziyade; sağduyulu analiz, stratejik öngörü ve değerlendirmeye dayanan bir yaklaşım benimsemesi şarttır. Olayların yönettiği değil olayların millet ve devlet için yönetildiği bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.

'İSTATİSTİK VERİLER PAYLAŞMAYI VAZİFE GÖREN ANLAYIŞ!'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya daha önce de MHP cephesi tarafından birkaç kez hedef alınmıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir,14 Eylül 2025 tarihinde X hesabından "İstatistik veriler paylaşmayı sözümona vazife gören anlayış yerine, KAHRAMAN’lara sahip çıkan ve zaafiyet oluşturmayan iradeye sahip olmak lazımdır" sözünü paylaşmış, Bakan Yerlikaya'ya gönderme olarak yorumlanmıştı.

Yerlikaya, X hesabından sıklıkla İçişleri Bakanlığı’na bağlı birimlerin suçla mücadelede ulaştığı istatistikler içeren paylaşımlar yapıyor.

Özdemir'in tweetinin perde arkasında 11 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan emniyet kararnamesiyle yapılan değişiklikler olduğu öne sürülmüştü.

En dikkat çekici değişiklik ise Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz’in bu görevden alınarak Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanması olmuştu.

Süleyman Karadeniz, 15 Temmuz darbe girişiminin geçen yılki 8’inci yıldönümünde, darbe girişiminde bombalanarak 51 polisin hayatını kaybettiği Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Başkanlığı’nı ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpmesiyle gündeme gelmişti.

(Eski Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz)

'SIRADA VALİLER Mİ VAR?'

Özdemir'le aynı günlerde Bahçeli'nin bir diğer Başdanışmanı Yıldıray Çiçek de Türkgün gazetesinde "Yeni bir paralel yapının izleri" başlıklı bir yazı kaleme almıştı.

Çiçek yazısında, Bahçeli’nin 'yeni paralel yapı' uyarısını hatırlatarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye’yi içten, asayişsizlik üzerinden bir kaosa sürüklemeye çalışan bir sistemin kurulmakta olduğu yönünde ciddi izlenimler mevcuttur. (…) Aksi hâlde, devletin en hassas hücrelerine başka ülkelerin hesabına çalışanlar ya da terör örgütleriyle bağlantılı kişiler sızarsa, 15 Temmuz benzeri darbe girişimleri ve toplumun huzurunu, güvenliğini tehdit eden kaos senaryoları kaçınılmaz olur.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli’nin 15 Temmuz sonrası oluşturduğu milli güç birliğini bozma üzerine hesaplar yapılıyor, oyunlar kuruluyor. Bu aynı zamanda Türkiye üzerinde oyun oynama hevesidir. Oyun oynayanlara ve hücresel hesap yapanlara dikkat edelim. Ne demişler; dikkat etmeyen, görmeyen gibidir..."

( Yıldıray Çiçek - İsmail Özdemir)