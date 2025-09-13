MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi Emin Sönmez'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.
Sabah saatlerinde Bayrampaşa Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yasin Sönmez gözaltına alındı.
Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ve İstanbul Bayrampaşa İlçe üyesi Emin Sönmez, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir" ifadesini kullandı.