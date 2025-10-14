MHP Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı hakkında dikkat çeken bir suç duyurusu yapıldı. Eski il yöneticisi olduğunu belirten A.Ş. adlı kadın, Batı’nın kendisine karşı cinsel taciz, tehdit ve hakaret eylemlerinde bulunduğunu öne sürerek Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Uzun süre sessiz kaldığını ancak baskı ve tehditlerin devam ettiğini belirten A.Ş., “Artık korkuyorum, devletime sığınıyorum” ifadelerini kullandı. Tuncay Batı ise iddiaları reddederek, olayın arkasında “siyasi hesaplar” olduğunu savundu.

İDDİA: TEHDİT ETTİ, ZORLA İLİŞKİYE ZORLADI

A.Ş.’nin dilekçesinde yer alan iddialara göre, Batı’nın “eşinden ayrılacağını” söyleyerek duygusal yakınlık kurduğunu belirten A.Ş., bu sürecin ardından yaşadığı pişmanlıkla ilişkiyi sonlandırmak istediğini, ancak bu talebinin ardından Batı’nın kendisini, eşi ve ailesiyle tehdit etmeye başladığını ifade etti. A.Ş., savcılığa verdiği ifadede Batı’nın kendisini, “kocana ve babana ilişkimizi söylerim, seni öldürürler, çocuklarını göremezsin” gibi sözlerle korkuttuğunu ve tehdit ettiğini iddia etti. İddialara göre Tuncay Batı’nın MHP Kocaeli İl Başkanlığı görevine gelmesinden sonra A.Ş. parti yönetimine alındı. A.Ş., bu süreçte özellikle il binasında, mesai saatleri dışında Batı tarafından cinsel ilişkiye zorlandığını ileri sürdü.

“KORKUYORUM DEVLETİME SIĞINIYORUM”

Ayrıca, çeşitli dernek organizasyonları ve tatil programlarında da benzer durumlarla karşılaştığını belirtti. A.Ş., ilişkiyi tamamen sonlandırmak istediğini söylediğinde ise Batı’nın yeniden tehdit diline başvurduğunu ve "partinin adını kirlettiğin için seni MHP infaz eder" gibi ifadeler kullandığını iddia etti. A.Ş., yaşanan süreç boyunca sessiz kaldığını, partiye zarar vermemek adına kamuoyuyla paylaşımda bulunmadığını, ancak tehditlerin ve psikolojik baskının sürmesi nedeniyle artık dayanamadığını ifade etti. “Korkuyorum, devletime sığınıyorum” diyen A.Ş., olayların soruşturulması ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi için resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı.

“BENİ GÖREVDEN ALDIRMAK İÇİN YAPILMIŞ BİR OLAY”

MHP Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı ise iddiaları net bir dille yalanladı. SÖZCÜ'nün ulaştığı Batı, olayın “kongre öncesi planlanmış bir siyasi karalama kampanyası” olduğunu savundu. Batı, şu ifadeleri kullandı;

Bu şahsın benimle hiçbir alakası olmayan sadece dışarıdan birileri tarafından kongre öncesinde siyasi amaçlı linç kampanyası ve kişisel karalama amaçlı yapılmış bir iftiradır. Bu iftiralarla ilgili genel merkezle görüşüp karşı bir mahkeme açacağım. İnsanların kişiliğini karalama, küçük düşürme, siyasi partiye zarar verme gibi bir olay var. Bu kişi ne benim yönetimimde, ne atama listemde ne de ilçe yönetimlerinde olan birisi değil. Bu kişi zaten partili de değil. Ben bu kişiyi ömrü hayatımda ya bir ya iki kere siyasi ortam haricinde görmedim. Bu açıklamada birileri tarafından yazılmış. Partimiz kongre sürecine girdiği için beni görevden aldırıp farklı bir yapının gelmesi için kurgulanmış birilerine para verilerek yaptırılmış bir olay. Ben avukatlarımla da görüştüm genel merkezimizin direktifleri doğrultusunda bu olayın sonuna kadar gideceğim. Bu olayın arka perdesinde kimler var açığa çıkacak.”

“RUH HALİ BOZUK,ŞİZOFREN BİR YAPISI VAR”

Hakkında iddiada bulunan A.Ş.’nin psikolojisinin bozuk olduğunu ileri süren Batı, “Eşim yurtdışındayken diyor benim bildiğim gördüğümde kocası Türkiye'de yanındaydı çocuklarıyla beraberdi. Bu kadın üç beş kez intihara kalkışmış ruh hali bozuk, şizofren bir yapısı var. Ben geldiğimden günden beri yapıya girmek isteyip benim yönetimlerime almadığım bir bayan. Almadığım içinde tüm teşkilat yapısını kötüleyen laflar eden bir model bu. Şahsımla uzaktan yakından alakası yok beklediği görevleri ve kendisinin istediği yapıya girememesi sonrasında benim kurduğum yapıyla mücadeleleri var. Bu durumdan genel merkezinde haberin var. Bu bayanın aynı zamanda ‘benim sosyal medya hesaplarım çalındı benim ağzımdan il başkanına ve teşkilatlara hakaret edildi ben kendisinden ve il teşkilatından özür dilerim’ diye beyanı da var” ifadelerini kullandı.