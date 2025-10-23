'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında DEM Parti ana dilde eğitim talebini dillendirirken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız resmi dil ve ana dilde eğitim konusunda çıkışta bulundu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan geçtiğimiz hafta partisinin taleplerini sıralarken "Ana dilde eğitim hakkını istiyoruz" demişti.

"TÜRKİYE'NİN RESMİ DİLİ TÜRKÇEDİR"

"Tuzağa hepimiz dikkat edelim!" diyen Feti Yıldız, "Milli üniter devletin en önemli özelliği bir resmi dil ve tekil eğitim diline sahip olmasıdır. Bu gerçek diğer kimlikleri ve grupları asimile etmek için değil, ortak iletişimi sağlayarak herkesi siyasal-hukuki özne haline getirme amaçlıdır. Ana diller, kültür alanının olgusudur. Resmi dil ise, kamu alanının ve siyasal birliğin aracıdır. Türkiye’nin resmi dili Anayasal dili ortak dili Türkçedir" ifadesini kullandı.

"RESMİ DİL ESAS ALINIR"

Yıldız şu ifadeleri kullandı:

Dil bir yönüyle bireysel ve özel diğer yönüyle kamusal ve toplumsal olduğundan herkesin anadili kendi özelinde ve bireyselliğinde doğal olarak yaşanır. Kamusal ve toplumsal alanda ise her vatandaşın anladığı ve onunla iletişim kurabildiği resmi dil esas alınır.

"GELİŞMİŞ ÜLKELERDE ANA DİLLE EĞİTİM YOKTUR"

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde yabancı dille veya ana dille eğitim yoktur. Bir ülkenin bilim ve eğitim dili, resmi dilidir. Yabancı dille eğitim, ancak müstemleke veya işgal altındaki ülkelerde,

Ana dille eğitim, ancak federasyonlarda geçerli bir eğitim şeklidir.

Ana dille öğretim, doğuştan kazanılmış bir insan hakkı olup bir lütuf değildir. Herkes doğal alarak ana dilini öğrenecek ve günlük hayatında kullanacaktır. Mevzuatımızda şu anda bu konuda hiçbir engel bulunmamaktadır.

"MİLLİ BİRLİĞİMİZİ PARÇALAYACAK ANA DİLLE EĞİTİM KABUL EDİLEMEZ"

Anadilde öğretime karşı çıkmak bizim anlayışımıza göre en hafif tabirle ayıptır.

Ana dil öğretimine evet. Ancak milli birliğimizi parçalayacak ana dille eğitim kabul edilemez.

"TÜRKİYE'NİN RESMİ DİLİ ANAYASAL DİLİ ORTAK DİLİDİR"

Merhum Hocamız Prof.Dr. Ali Fuat Başgil’in ifadesiyle; Sayısız fikir ve kalem sahibi nesillerin

Asırlar içinde göz nuru dökerek karınca sabrıyla işleyip şimdiki inceliğine eriştirdiği atalar mirası

Türkçemiz. Çatısı ve yapısı itibarıyla dünyanın en modern, ahengi ve edası itibarıyla en şirin, sadası ve telâffuzu itibarıyla dünyanın en hoş ve tatlı dillerinden biri olan güzel Türkçemiz...

Türkiye’nin resmi dili anayasal dili ortak dilidir.

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI: ANA DİLDE EĞİTİM HAKKINI İSTİYORUZ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, geçtiğimiz hafta grup toplantısında, "DEM Parti'nin sözü tüm Türkiye'ye. DEM Parti'nin somut talepleri şunlardır: Anayasal bir yurttaşlık istiyoruz, keyfilik rejimi değil hukukun üstünlüğünü talep ediyoruz. Ana dilde eğitim hakkını istiyoruz" demişti.