Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, partisinin yürüttüğü siyasi faaliyetlerin kapsam ve niteliğine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yalçın'ın açıklamasındaki şu sözler dikkat çekti:

'Yaslandığını iddia ettikleri milliyetçi muhafazakâr kitleler içinde tefrika siyasetini misyon edinen İP başta olmak üzere bazı yavru partiler de rotalarını CHP’nin dümen suyunda belirlemektedir.

'KRİPTO ABLANIN ÖKÜZLERİ...'

İP’in Kripto Ablası, arkasında bir avuç kabiliyetsiz tilmizle zakkum gibi zehirli fitne çiçekleri bırakmıştır. Kripto Abla’nın öksüzleri, şimdi MHP’ye yönelik algı oyunları ve karalama kampanyalarından beslenmektedir. Onlar da tıpkı CHP gibi ülkemiz aleyhinde dezenformasyon ve Terörsüz Türkiye düşmanlığı peşindedir.

'ZEHRİ TENEKE KUPADA SUNMAZLAR...'

Bilindiği üzere, zakkum ağacının çiçekleri çok güzeldir ama oldukça toksiktir. Zaten milletimiz de “İYİ” bilir, zehri hiçbir zaman teneke kupa içinde sunmazlar.

MHP olarak; milletimizin karalama kampanyaları ve yanıltıcı bilgilerle zehirlenmesine, panik ve ümitsizliğe savrulmasına seyirci kalmayacağız.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeniden genel başkanlığa aday olmayan ve partililere veda eden partinin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener dönemi kapandı. Çekişmeli geçen kurultay yarışında Akşener ve yakın ekibinin desteklediği İzmir Milletvekili ve Grup Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yapılan üçüncü tur oylamada partinin ikinci genel başkanı oldu.