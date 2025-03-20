Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ramazan Bayramı için bayramlaşma programını açıkladı.
Önceki yılların aksine bu kez DEM Parti'yi bayramlaşma programına dahil eden MHP, CHP ile görüşmeyecek.
MHP ile DEM Parti arasındaki ilk kez bayram ziyareti yapılmış olacak.
MHP’nin ziyaret yapacağı siyasi partiler arasında DSP, AK Parti, DEM Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Parti ve BBP bulunuyor. MHP’nin ziyaret programında, CHP, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi yer almıyor. Ziyaretleri MHP Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman, MHP Genel Başkan Danışmanı Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal yapacak.
MHP’nin kabul heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu, MYK Üyeleri Turan Şahin ve Özmen Alp Giray Erdemir yer alacak.