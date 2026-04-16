MHP Kütahya İl Teşkilatı feshedildi. Konuyla ilgili açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi.
Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kütahya İl Teşkilatı parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
NE OLMUŞTU?
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yönetimi, İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifasının ardından, İstanbul'da il ve 39 ilçe teşkilatını feshetmişti. Yalçın daha sonra MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz'ın atandığını açıklamıştı.