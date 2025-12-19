TFF 2. Lig'de Somaspor – Bursaspor maçında tribünlerden HDP eski Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın aleyhine tezahürat yapılmasının ardından MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Meclis'teki konuşmasında Zana'ya sahip çıkıp, olayı kınamıştı.

MHP'li Akçay, "Leyla Zana’ya yapılan küfürlü tezahüratı şiddetle kınıyorum. Leyla Zana, Başbuğ Alparslan Türkeş’in ‘kızım’ diye hitap ettiği bir insandır. Nokta" diye konuşmuştu.

(Ayyüce Türkeş Taş)

'ALLAH'IM NE GÜNLERE KALDIK'

Akçay'ın Zana'yla ilgili sözleri Alparslan Türkeş'in kızı İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'i kızdırdı.

X hesabından paylaşım yapan İYİ Partili Türkeş, babasının mücadelesine ve siyasi duruşuna vurgu yaparak, "Başbuğ Alparslan Türkeş'in kızına 'yazıklar olsun' diyenler; Başbuğ Türkeş'in mücadele ettiği bölücüleri 'kızı' ilan ediyor.. Allah'ım ne günlere kaldık! Başbuğ Alparslan Türkeş asıl ne diyordu hatırlatayım: "Sen Türk milliyetçisisin, peki; sen Türk milliyetçisi olduğun gibi Kürt milliyetçisine de hak tanı diyor! Tabii ben onlara, 'Yıkıl oradan köpek' diyorum. Nokta" ifadelerini kullandı.

'TÜRKEŞ'İN ÖZ KIZINA HAİN DİYE PANKART YAPTIRMIŞTINIZ'

MHP'li Akçay'a bir tepki de Alparslan Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş'ten geldi. Yerel seçimde İYİ Parti’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan kız kardeşi Ayyüce Türkeş'e yönelik Ülkü Ocakları tarafından asılan pankartı hatırlatan Kutalmış Türkeş, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Alparslan Türkeş'in öz kızına her türlü iftira ve hakareti edip, üstüne bir de para harcayarak 'hain' diye pankart yaptırıp Ülkü Ocakları'na astıran Devlet Bahçeli yönetimi! Söz konusu PKK’lı Leyla Zana olunca Alparslan Türkeş‘i öne sürerek, ona 'kızım' derdi diye kılıf uydurup, PKK’lıları savunma rollerine bürünmeniz, sizin ne denli tutarsız ve karaktersiz olduğunuzun, Alparslan Türkeş’i işinize geldiği gibi nasıl kullanıp istismar ettiğinizin ispatıdır!

(Ahmet Kutalmış Türkeş)

Erkan Akçay sen ömründe Türkeş‘le konuştun mu? Rüyanda Türkeş’i gördün mü hiç? Sen kimsin be! Türkeş’i nereden tanıyorsun cahil münafık! Sen terörist başına 'Kurucu Önder' diyen liderin adına konuş, Alparslan Türkeş adına konuşamazsın. Haddinizi bilin had bilmezler topluluğu... Sahi bugün Türkeş sayesinde ne yiyip içtiniz anlat bakayım! Alparslan Türkeş hayatta olsaydı, PKK’lı Leyla Zana‘yı savunup kendi öz kızına hain diye pankart bastırmanın, hakaretler ettirmenin ne olduğunu size çok iyi anlatırdı ama merak etme kaderin sillesi de yakında size bunu çok daha iyi anlatacak!"