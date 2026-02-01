Basın mensuplarıyla bir araya gelen MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, emekli maaşları ve ÇAYKUR’a ilişkin soruları yanıtladı.

Emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Alkan, Rize’de kiraların 20 bin lirayı aştığını belirterek mevcut maaşlarla geçinmenin imkânsız hale geldiğini söyledi.

Alkan, “Bir emekli torununa ayda bir hediye bile alamıyor” ifadelerini kullandı.

'ÇAYKUR ZAYIFLARSA RİZE ZAYIFLAR'

ÇAYKUR’da yapısal sorunlar bulunduğunu savunan Alkan, uygulanan politikalar nedeniyle çay üreticisinin üretimden uzaklaştığını ve göçe zorlandığını dile getirdi.

Çay fiyatlarının bu yıl sosyal medya üzerinden açıklanmasının Rizelileri üzdüğünü ifade eden Alkan, “Bu bir güven meselesidir. Çay, Rize’nin ana geçim kaynağıdır. ÇAYKUR zayıflarsa Rize zayıflar” dedi.

Destekleme primlerinin kaldırılmasını da eleştiren Alkan, bu kararın üreticiyi daha da zor duruma soktuğunu vurguladı.

'SANDIKTA CEVABINI ALIRSINIZ'

Emekli aylıklarına yapılan zamları da değerlendiren Alkan, Cumhur İttifakı’nın emekliyi görmezden gelmesi halinde bunun sandığa yansıyacağını söyledi.

“Anam bile bana ‘Çözemezseniz sandıkta cevabını alırsınız’ diyor” diyen Alkan, emeklilerin, çay üreticilerinin ve Rize halkının sorunları çözülmeden siyasi karşılık beklenemeyeceğini ifade etti.

Alkan, “Sorunları çözersek gönülleri alırız, çözemezsek oy da alamayız. Bu kadar net” diye konuştu.