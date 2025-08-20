Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen bir festival de, MHP’li Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan’ın yakınlarının Enes Polat’a yönelik saldırısı gündeme bomba gibi düştü. Polat, hem fiziksel saldırıya uğradığını hem de uzun süredir ölümle tehdit edildiğini belirterek Doğan ve beraberindekiler hakkında şikâyetçi oldu.

MHP’Lİ BAŞKAN ‘ÖLDÜRÜN BUNU’ DEMİŞ

Olay 17 Temmuz 2025’te gerçekleşen yerel bir festivalde yaşandı. Enes Polat, belediye başkanının aile bireyleri tarafından uzun süredir tehdit ediliyordu. Polat, festival alanında K.D. tarafından darp edildiğini, başına ve kulağına aldığı darbeler sonrası hastaneye kaldırıldığını söyledi. Enes Polat’ın ifadesine göre, saldırı sırasında Belediye Başkanı Yücel Doğan kalabalığa “Öldürün bunu” diye bağırdı. Bu çağrının ardından kalabalıktan bazı kişiler Polat’a saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri müdahale ederek Polat'ı sağlık ocağına, ardından Elazığ'a sevk etti.

BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından polis merkezine giden Polat, MHP’li Başkan Yücel Doğan ve saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Polat'ın avukatı, müvekkilinin can güvenliğinden endişe ettiğini ve hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını açıkladı. Polis ve savcılık soruşturması devam ediyor.