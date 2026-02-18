Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşanan olayda, Ahmet Abeş, köpeğini MHP'li ilçe başkanı Eyyüp Tufan’ın vurduğunu öne sürerek jandarmaya şikayette bulundu. Taraflar arasında çıkan tartışmada, silah tehdidi ve hakaret iddiaları da gündeme geldi.

KÖPEĞİ VURDU SAHİBİNİ TEHDİT ETTİ

Jandarmaya verdiği ifadede Ahmet Abeş, evde oturduğu sırada tek bir silah sesi duyduğunu ve ardından köpeğin bağırdığını söyledi. Abeş, köpeğini kanlar içinde gördüğünü ve Eyyüp Tufan’ın “Ben vurdum” diyerek durumu itiraf ettiğini aktardı. Olayın ardından taraflar arasında tartışma yaşandığı, Ahmet Abeş’in köpeği tavuklarını yediği gerekçesiyle vurduğunu söylediği belirtildi. Abeş, ifadede karşı tarafın silahını kendisine doğrulttuğunu, ancak ateş etmediğini dile getirdi. Tartışma sırasında MHP'li Tufan'ın oğlunun araya girdiği ve gerilimi azaltmaya çalıştığı kaydedildi.

Abeş, ifadesinde ayrıca, tartışma sırasında kendisine hakaret ve tehditler yöneltildiğini belirterek, şikayetçi ve davacı olduğunu bildirdi. Olayın ardından hem tarafların akrabaları hem de komşular araya girerek durumu yatıştırmaya çalıştı. Jandarmanın olayı soruşturduğu ve tarafların ifadelerini aldığı öğrenildi.

“AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANMALIDIR”

Olayla ilgili açıklama yapan Yaşam hakkı savunucusu İbrahim Kaya, saldırgan şahsın silahına el konulmadığını ifade ederek şunları söyledi;

“ Hatay/Hassa MHP ilçe başkanı sahipli bir köpeği pompalı tüfekle vurarak ağır yaralanmış ve aldığım duyumlara göre suç aleti olan silaha bile el konulmamış. Adalet bakanı Alo adalet sistemi kurup yargıya müdahale edileceğini söylüyor fakat bizler adaletin herkese eşit olmasını ve böyle olaylarda bütün delillerin toplanarak suçluların hapis cezasını almalarını talep ediyoruz. Seri katiller ve bir insana zarar verecek caniler hayvana şiddet ve eziyet ederek antrenman yaptığını bilim net olarak ortaya koymuştur. Çocuklarımızı ve kadınlarımızı korumak istiyorsak eğer hayvanlara zarar verenlere ağır yaptırımlar uygulanmalıdır.”