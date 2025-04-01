MHP Elazığ İl Başkanlığı tarafından Ramazan bayramının ikinci gününde bayramlaşma töreni düzenlendi. AKP’li milletvekilleri ve belediye başkanlarının da katıldığı törende konuşan MHP Elazığ İl Başkanı Yunus Bal, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında protesto amaçlı yürüyüş yapanları ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ı tehdit eden ifadeler kullandı. Bal, “Grup başkan vekili şarlatan utanmadan sıkılmadan genel başkanımıza laf uzattı onu da bir kenara not ettik. Eğer sokaklar karışırsa biz kendisine tavsiye ediyoruz sokaklarda karşımıza çıkmasın” dedi.

“BİZ İZİN VERDİĞİMİZ İÇİN YÜRÜYÜŞ YAPIYORSUNUZ”

Yurt genelinde yapılan protestoları hedef alan MHP Elazığ İl Başkanı Yunus Bal, “Gündemimiz aslında çok yoğun sokaklara çağırıyorlar 80'de bu sokak harbini yaşayan sokak savaşını yaşayan abilerime öncelikle teşekkür ediyorum. Ben Özgür Özel'e ve onun muhtelif avenelerine seslenmek istiyorum. Bugün siz sokaklarda bir şeyler yapıyorsanız Milliyetçi Ülkücü Hareketi lideri bizi tuttuğu için yapıyorsunuzdur. Biz dün o sokaklara sahip çıktık o sokaklarda kan verdik, can verdik bedel ödedik size bırakmadık. Bugün de bu şehirde ve diğer şehirlerde yürüyüş yapıyorsanız inanın sadece biz izin verdiğimiz için yapıyorsunuz. Sadece liderimiz genel başkanımız müsaade edin dediği için yapıyorsunuz” diye konuştu.

ALİ MAHİR BAŞARIR’A TEHDİT: SOKAKLARDA KARŞIMIZA ÇIKMASIN

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ı isim vermeden hakaret ve tehditlerde bulunan Bal, “Grup başkanvekili şarlatan utanmadan sıkılmadan genel başkanımıza laf uzattı onu da bir kenara not ettik. Eğer sokaklar karışırsa biz kendisine tavsiye ediyoruz sokaklarda karşımıza çıkmasın. Milliyetçi ülkücü hareket her zaman 18 yaşındadır. Üniversitelere, kampüslere gençliğimizde sahip çıktık bugünde sahip çıkıyoruz. Üç beş tane kendini bilmez öğrenciyi bu ülkede tutukladılar diye kimse farklı yerlere çekmesin. Bunlar o sokakta o eylemde ne işleri vardı diye sormak lazım. Hırsızı savundular, namussuzu savundular, şerefsizi savundular, cumhurbaşkanımızın annesine, genel başkanımıza olmadık hakaretleri ettiler. Bugün onun bedelini ödüyorlar. Hiç kimse tereddüt etmesin sokaklar bize emanettir biz genel başkanımızdan işaret bekliyoruz en farklı şeye de müdahale etmekten vatanı ve milleti devleti savunmaktan geri durmayacağımızı burada bir kez daha söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.