Kurtuluş Savaşı’nda tarihi bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz’un başladığı Afyonkarahisar’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde tepki çeken bir olay yaşandı.

SALON KRİZİ

Sinanpaşa ilçesinde 10 Kasım Anması daha önceleri belediyeye ait büyük salonda gerçekleşirken bu kez Kaymakamlık tarafından bir okulun konferans salonunda gerçekleştirildi. Gerekçe olarak okulların ara tatilde olması ve daha düşük katılım beklentisi gösterildi. Ancak Anmaya çok sayıda vatandaşın katılması üzerine salon küçük kaldı ve çok sayıda vatandaş dışarıda kaldı.

“ATATÜRK SENDEN DE BENDEN DE BÜYÜK!”

Yüzlerce vatandaşın dışarıda kalmasına MHP’li Sinanpaşa Belediye Başkanı Tolga Yıldırım, tepki gösterdi.

Salonda Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan’la tartışan Başkan Yıldırım, “Belediyemizin büyük salonu var, bu küçük yere getiriyorsun Sayın Kaymakamım. Atatürk’ü anıyoruz burada! Atatürk senden de benden de büyük. Ben buranın belediye başkanıyım, sen de buranın kaymakamısısın.” sözleriyle tepki gösterdi ve “bravo” diyerek kaymakamı alkışladı.

“BU KADAR İNSANIN İÇİNDE YAPMAN DOĞRU MU?”

Kaymakam Aslan ise Yıldırım’ın çıkışı üzerine, “Bu kadar insanın içinde bunu yapman doğru mu? Allah sana sağlık sıhhat afiyet versin” yanıtını verdi.

“BU BİZE REVA MI?”

Olay sırasında bazı vatandaşların da kaymakama tepki gösterdiği görüldü. Bir vatandaşın, “Kaymakam bey, biz burada ayakta kaldık. Oturacak yer yok. Belediyenin düğün salonu mu yok? Bu bize reva mı?” dediği duyuldu.

“BİZ HADEP BELEDİYESİ DEĞİLİZ”

Program sonrası Belediye Başkanı Yıldırım tepkisini sürdürerek, “Biz HADEP Belediyesi değiliz, dışarıda 100 kişi var” dedi.