Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Y. S., MHP Çayırova İlçe Başkanı Gökhan Özdemir tarafından şantaja maruz bırakıldığını ileri sürdü.

Parti eski yöneticisi Y.S., birlikte oldukları dönemden kalan görüntü ve otel kayıtlarıyla tehdit edildiğini, baskılar sonucunda eşinden boşanma kararı aldığını belirtti.

Hakkındaki iddialarla ilgili sorularımızı yöneltmek üzere telefonla ulaştığımız MHP’li Özdemir, geri dönüş sağlamadı.

"OTEL KAYITLARIYLA TEHDİT ETTİ"

Y.S.’nın iddialarına göre, yaklaşık on yıldır tanıdığı Gökhan Özdemir’le 2023 yılında aralarında gönül ilişkisi başladı. O dönem her ikisi de evliydi...

Özdemir, Çayırova MHP İlçe Teşkilatı’nda yönetici, Y.S., ise daha sonra Kadın Kolları Başkanı oldu.

İlişkilerinin, birkaç kez birlikte otelde konaklamaya kadar ilerlediğini belirten S., “İkimizin de kaydı otellere yapıldı, ancak tarihleri tam hatırlamıyorum. Daha sonra 2024 Eylül ayında Gökhan Özdemir ilçe başkanı oldu, bir ay sonra da beni Kadın Kolları Başkanı yaptı” dedi.

“İSTİFA EDİNCE TEHDİTLER BAŞLADI”

Y.S., teşkilat içi bir tartışma sonrası görevinden istifa etmek istediğini, bu süreçte ilişkisini de bitirmek istediğini belirtti.

Ancak bu kararının ardından Özdemir’in tehditlerine maruz kaldığını ileri sürdü:

-Bana, birlikte olduğumuz otelin kamera kayıtlarını alıp aileme göstermekle tehdit etti. Daha önce birlikte olduğumuz bir bağ evinde de kamera olduğunu söyledi.

-Bu görüntüleri hem aileme hem internete sızdırmakla tehdit etti. Beni savcılığa şikayet edersem bunları paylaşacağını söyledi. Görüntüleri hiç görmedim ama tehditleri sürekli hale geldi.

“ŞİKAYETÇİ OLDUM”

Y.S., artan baskıların ardından durumu eşi R.S.’ye anlattığını ve boşanma kararı aldıklarını belirtti. S., "Eşimle birlikte savcılığa şikayet etme kararı aldık.

Gökhan Özdemir halen MHP Çayırova İlçe Başkanı. Bu durumu 10-15 gün önce MHP Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı’ya da ilettim" dedi.

Y.S., kamuoyuna yansımasını istemediği görüntülerle tehdit edildiğini vurgulayarak savcılığa başvurduğunu ve görüntülerin yasal yollarla temin edilmesini talep ettiğini belirtti.