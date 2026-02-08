Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle önceki gün AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Osmaniye’yi ziyaret etti. Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, sosyal medya hesabından hemşehrilerini buluşmaya davet etti.

‘TARİFSİZ ACI’

Mitingden önce “Bugün senin bayramın Osmaniye; bayramlıklarını giy de gel” ifadelerini kullanan Çenet daha sonra da “Bugün bin atlı çocuklar gibi şendik. Teşekkürler Osmaniye” paylaşımıyla büyük tepki çekti. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Çenet’i sert bir dille eleştirerek, “6 Şubat’ta 1010 hemşehrisini kaybetmiş bir kentin belediye başkanı. Bu tarifsiz acının yıldönümünde, bunları diyebiliyor” dedi.

‘HÂLÂ YASTAYIZ’

Kaya, şöyle devam etti:

“Bu gaf değil. Bu düpedüz vicdansızlıktır. Bu şehir bayramda değil, hâlâ yas tutuyor. Bayramlık çağrısı yapılan bu topraklarda; anneler evlatsız, çocuklar yetim, mezarlıklar dolu. Bu anlayışınızdan biraz da olsa utanın artık. Osmaniye’nin ihtiyacı bayramlık değil; adalet, sorumluluk ve vicdandır Başkan Bey.” MHP’li başkanın skandal çağrısına tepkiler bir anda çığ gibi büyüdü. Osmaniye’de yaşayan çok sayıda vatandaş da sosyal medyada benzer şekilde duygularını paylaştı. Kayıplarını unutamayan Osmaniyeliler, acılarının görmezden gelinmesine tepki gösterdi.