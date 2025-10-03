AKP’li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ve bazı bürokratların yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, belediyenin MHP dönemine ilişkin yürütülen soruşturma da sonuçlandı. MHP’li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile 12 kişi 27 Mayıs’ta gözaltına alınmış, Türkyılmaz ve dört şüpheli tutuklanmıştı.

(MHP’li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz)

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 24 Eylül 2025’te ağır ceza mahkemesine gönderilen iddianamede, 11 sanığın nüfuzunu kötüye kullanarak haksız menfaat sağladığı ifade edildi.

'KONUT PROJESİ İNŞAATINI MÜHÜRLEDİ'

Eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın 25 Mart 2023’te bir konut projesinin inşaatını mühürlettiği, ardından müteahhitten menfaat talep ettiği belirtildi.

Müteahhit ile şüphelilerin yaptığı görüşmeler sonucunda biri dubleks olmak üzere yedi dairenin Türkyılmaz ve yakın çevresine verilmesi kararlaştırıldı.

Dairelerin devri sonrası mühür kaldırılarak inşaata izin verildi, ayrıca yapı tadilat ruhsatı da düzenlendi.

DAİRELER KİMLERİN ÜZERİNE YAPILDI?

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre iddianamede, milyonlarca lira değerindeki dairelerin akrabalar ve yakın isimler üzerine geçirildiği tespit edildi:

Daire 1: 22 Haziran 2023’te MHP’li Meclis Üyesi Ülkü Toksoy’un oğlu Kemal Toksoy adına kaydedildi, daha sonra satıldı.

Daire 2-3: 3 Ağustos 2023’te TSK’da Yarbay rütbesiyle görev yapan Aydın Ü. üzerine yapıldı.

Daire 4: 5 Eylül 2023’te MHP’li Meclis Üyesi İbrahim Aktuğ’un kayınpederi Cafer Akkuzulu adına geçirildi.

Daire 5-6: 7 Eylül 2023’te gazeteci Murat Tanır’ın üzerine kaydedildi. İddianamede, Tanır’ın isminin eski başkan Türkyılmaz’ı gizlemek amacıyla kullanıldığı belirtildi.

Daire 7: 31 Ocak 2024’te Tayfun Arslan’ın üzerine kaydedildi. Arslan’ın, dönemin başkanı Türkyılmaz’ın “kasası” olduğu ileri sürüldü.

İddianamede, adı geçen Yarbay Aydın Ü.’nün irtikap kastı ile hareket etmediği, diğer şüphelilerle ortak eylem içinde bulunmadığı, daireleri yatırım amacıyla aldığı ifade edildi. Bu nedenle hakkında “ek kovuşturmaya yer olmadığı” yönünde karar verildi.