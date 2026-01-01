Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan ihbarın ardından başlatılan ön inceleme kapsamında hazırlanan rapor ve ekleri inceleyen Giresun Valiliği İl İdare Kurulu, dosyada yer alan 11 iddiadan 8’inin sübuta erdiğini değerlendirdi. İncelemede özellikle AFAD ödeneğiyle yapılan taş duvar ve menfez işleri ile mal ve hizmet alımlarında eksik ve farklı imalatlar nedeniyle kamu zararı oluştuğu görüşüne yer verildi.

Valilik kararında, kum-çakıl ve çimento alımları, kaldırım ve oluk taşı ile kamelya ihaleleri ve belediye tesisleri üzerinden yürütülen bazı işlemlerin usulsüzlük iddialarına konu olduğu belirtildi. MHP'li Belediye Başkanı Halil Çetin hakkında soruşturma izni verilirken, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolunun açık olduğu bildirildi.