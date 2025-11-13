Konya’da MHP’li Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan’ın karıştığı bir trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden bir vatandaşın kan parasını belediye kasasından ödediği iddiasıyla iki gün önce tutuklanarak cezaevine konuldu.

KAN PARASINI BELEDİYE KASASINDAN ÖDETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre; MHP’li Başkan Arslan, 2021 yılında makam aracıyla karıştığı ölümlü kazada hayatını kaybeden vatandaş için 5 milyon 500 bin liralık kan parasını belediyenin kasasından ödetti. Belediye Başkanı Arslan’a, hakkında açılan soruşturma kapsamında “görevi kötüye kullanma” suçundan hapis cezası verildi.

EMNİYETE GİDEREK TESLİM OLDU

MHP’li Arslan, Konya 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada çıkan kararın ardından Seydişehir ilçesinde emniyet mensuplarına teslim oldu ve Seydişehir Cezaevi’ne konuldu.

KAZADA 1 KİŞİ ÖLMÜŞ İKİ KİŞİ DE YARALANMIŞTI

MHP’li Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan’ın da içinde bulunduğu 42 SU 594 plakalı resmi araç, 35 P 9568 plakalı araç ile Meram İlçesi Karaağaç Mahallesi çıkışı Hatunsaray Mahallesi girişinde kafa kafaya çarpışmış ve diğer aracın sürücüsü Bayram Ildız hayatını kaybetmiş 2 kişi de yaralanmıştı.

ŞEHİT BABASININ EVİNİ SATMAKLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

MHP’li Akören Belediyesi daha öncede şehit babasının evini satma iddialarıyla da gündeme gelmişti.

“SÜREÇ DERHAL AYDINLATILMALIDIR”

Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Hasan Yel, belediye başkanının tutuklanmasına İçişleri Bakanlığı ve yargı mercilerinin sessiz kalmasına tepki gösterdi. Hasan Yel, “Son dönemde, Konya Akören Belediye Başkanı’nın kesinleşmiş bir mahkûmiyet nedeniyle cezaevine girdiği ve son haftalarda makamına gitmediği yönündeki iddialar kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştır. Bu iddialar doğruysa: T.C. Anayasası m. 127 ile 5393 sayılı Belediye Kanunu m. 45 ve 47 uyarınca, belediye başkanının görev ehliyetini kaybetmesi söz konusu olabilir. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Kanunu m. 11 gereğince, kesinleşmiş mahkûmiyet halinde siyasi yasak ve seçilme yeterliliği kaybı gündeme gelebilir. Ancak şimdiye kadar İçişleri Bakanlığı veya yargı mercileri tarafından bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştır. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri gereği, süreç derhal aydınlatılmalıdır” dedi.

“AÇIKLAMAMIZ İHBAR KABUL EDİLMELİ”

“Eğer başkanın mahkûmiyeti siyasi yasaklılık veya görevden uzaklaştırmayı gerektiriyorsa: İçişleri Bakanlığı ve/veya Yüksek Seçim Kurulu derhal inceleme başlatmalıdır” diyen Hasan Yel, “ Görevden el çektirmeyi gerektiren bir mahkûmiyet varsa, kayyum atanması veya geçici yönetim prosedürü uygulanmalıdır. Ayrıca, Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan’ın 2021 yılında belediyeye ait makam aracıyla ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karıştığı, yargılama sonucunda mağdur yakınlarına yüksek miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedildiği ve Karayolları Trafik Kanununun ve Türk Borçlar Kanununun ilgili maddeleri uyarınca bu tazminatın araç şoförü olan ve kazaya bizzat karışan belediye başkanının şahsından ödenmesi gerekirken belediye bütçesinden karşılandığı iddiaları bulunmaktadır. Bu iddiaların gerçekliğinin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince araştırılmasını ve işbu basın açıklamamızın resmi ihbar kabul edilerek incelenmesini saygıyla talep ederiz” ifadelerini kullandı.