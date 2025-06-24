MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



Çenet, Osmaniye'yi büyükşehir yapmak için hazırlıklara başladıklarını belirterek, Hatay'ın Erzin ve Dörtyol ilçeleri ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin Osmaniye'ye katıldığı bir haritayı paylaştı.



'OSMANİYE'NİN ÖNÜNÜN KESİLDİĞİNİ APAÇIK GÖSTERMİYOR MU?'



Çenet, paylaşımında Hatay'daki iki ilçenin Osmaniye sınırlarına katılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Hepimizin milli meselesi olduğundan zerre şüphemiz olmayan Hatay İlimizin, ülkemizin sınırlarına katılması çerçevesinde günümüzde Osmanlı’nın ismini tek başına yaşatan Osmaniye’mizden alınan Erzin ve Dörtyol’un; yukarıdaki haritada nasıl da bir liman ve ticaret şehri Osmaniye’nin önünün kesildiğini apaçık göstermiyor mu?



Bugün için artık neredeyse yüz yıl önceki yaklaşımı sürdürebilir miyiz? Yeni Türkiye yüzyılında Suriye yönetimi değişmiş, yeni dünya parametreleri ortaya çıkmıştır.



Komşu ilimizin hala bir “sorunlu” mesele olduğu anlayışını ileri sürebilir miyiz?



İşte yakın gelecekte kapımızı çalacak Osmaniye İl ve Yerel Yönetimi için yukardaki haritada tarihi ve kültürel köklerimizin sürekliliği olan Erzin ve Dörtyol’un da “ana şehir” Osmaniye’mize avdet etmesi, geri dönmesi tarihimize saygının bir gereğidir."

AKP'Lİ TAYYAR'DAN TEPKİ: 'BÜYÜKŞEHİR OLMAK İSTİYORSANIZ GAZİANTEP'E KATILIN'



Eski AKP'li Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar, Çenet'in yaptığı paylaşıma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.



Osmaniye'nin büyükşehir olmak istemesi halinde Gaziantep sınırlarına katılması gerektiğini belirten Tayyar, şu ifadeleri kullandı:





"Osmaniye’nin MHP’li Belediye Başkanı Sevgili İbrahim Çenet, ili büyükşehir yapmak için kolları sıvamış.

Heyecanlı bir başkanımız.

Öyle ki Hatay’dan Dörtyol ve Erzin’i, Gaziantep’ten Nurdağı ve İslahiye’yi şimdiden topraklarına bağlamış.

Yeni haritayı yayınlamış.

Osmaniye Bahçeli’nin memleketi olunca bu ifadeler ciddiye alınmış, Gaziantep de Hatay da karışmış, haliyle.

Zor bir iş.

Özellikle Hatay’ın özel bir durumu var, Dörtyol ve Erzin’in koparılması milli güvenlik sorunu.

Nurdağı ve İslahiye’nin nüfusu da Osmaniye’yi büyükşehir yapmaya yetmez.

Aslında daha pratik ve kolay bir yol var.

Osmaniye, Gaziantep’e bağlanarak büyükşehir olabilir.

Devlet Beyi de Gaziantep’te aday görmekten onur duyarız."