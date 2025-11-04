Afyon'un MHP’li Bolvadin Belediyesi, son günlerde ortaya atılan “yolsuzluk” iddialarıyla gündeme geldi. Belediyeye gelen iki Sayıştay müfettişi, inceleme başlattı.

31 Mart yerel seçimlerinde MHP’nin adayı Derviş Aynacı’nın kazandığı Bolvadin Belediyesi'ne yönelik denetimin yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, inceleme süreci İçişleri Bakanlığı tarafından da yakından takip ediliyor.

'ALGI OPERASYONU' TEPKİSİ

Bolvadin Belediyesi, yolsuzluk iddialarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada yapılan paylaşımların “manipülatif” olduğunu belirtti.

Açıklamada, “Bazı kişi ya da çevreler, rutin denetim sürecini ‘yolsuzluk nedeniyle başlatılan inceleme’ şeklinde yansıtarak siyasi ve rantsal hesaplaşma amacıyla gündem yaratmaya çalışmaktadır. Bu durum açık bir algı operasyonudur” denildi.

Belediye yönetimi, yapılan incelemenin kurumlarda belirli aralıklarla gerçekleştirilen rutin denetimlerden biri olduğunu savundu.