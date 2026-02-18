Milli Parklar Kanunu ve bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik öngören yasa teklifinin görüşüldüğü oturumda, kritik oylama öncesi toplantı yeter sayısı aranması için elektronik yoklama yapıldı.

CELAL ADAN AKP'YE SİNİRLENDİ

Yoklama sonuçlarını inceleyen ve salondaki isimleri kontrol eden Celal Adan, bazı AKP milletvekillerinin fiziksel olarak Genel Kurul’da yer almamasına rağmen isimlerinin pusula aracılığıyla bildirilmesine öfkelendi.

Arasında İrfan Çelikaslan, Serkan Bayram, Sunay Karamık, Cantürk Alagöz ve Fatma Öncü gibi isimlerin bulunduğu milletvekillerini tek tek anons eden Adan, bu duruma olan şaşkınlığını şu sözlerle ifade etti:

"Bu isimler niye kağıt gönderiyor? Burada olmadığı halde bunları nasıl gönderebiliyorlar ya? Hayret. Ayıp ya. Geçen sefer de çok ağır bir ifade kullanmıştım."

Meclis iç tüzüğüne göre, elektronik sistemde sorun yaşayan veya teknik aksaklık bildiren vekillerin gönderdiği pusulaların, vekilin salonda bulunması şartıyla geçerli sayılması gerekiyor. Adan’ın bu çıkışının ardından yapılan kontrollerle "toplantı yeter sayısı vardır" denilerek oturuma devam edildi. Bu olay, Meclis’teki yoklama disiplini ve "pusula" yönteminin suistimal edilmesi tartışmalarını bir kez daha gündeme taşıdı.