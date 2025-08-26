Eski MHP Osmaniye Merkez İlçe Başkanı Tansel Elverdi, Alibeyli Camisi avlusuna yapılan inşaatı ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Elverdi, yapılan kaçak olduğunu iddia ederek, "Buraya tuvalet ve şadırvan üzerine de hoca efendiye lojman yapacaklarmış. Camide avlu kalmadı, bırakın avluyu, caminin içinde ucube bir yapı inşa ediliyor" dedi.

Elverdi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alibeyli Camisi'ne hoca efendiye yapılacak lojman için de sitem etti, inşaatın kaçak olduğunu vurguladı.

Tuvalet ve şadırvan üzerine din görevlisi için lojman yapılacağını bildiren Elverdi, şunları kaydetti:

"Camimizin din görevlisi hoca efendi tarafından ruhsatsız kaçak inşaat yapılıyor. Belediyeye şikayetimiz üzerine 25 Temmuz 2025 tarihinde kaçak inşaat ekipleri tarafından tutanak tutuldu. Su basmanı seviyesi yarım kalan beton, 23 Ağustos 2025 Cumartesi döküldü. Bugün de kolonlar jet hızıyla dikilmiş maşallah. Buraya tuvalet ve şadırvan üzerine de hoca efendiye lojman yapacaklarmış. Camide avlu kalmadı, bırakın avluyu caminin içinde ucube bir yapı inşa ediliyor. Alibeyli Camisi'nde katliam var. Cami resmen katlediliyor. Yazık günah diyoruz, ilgilileri göreve davet ediyoruz."