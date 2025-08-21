Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde hizmet veren Elektronik Denetim Sistemi’nde kamunun zarara uğratıldığı iddiası üzerine inceleme başlatıldı. Belediyede inceleme yapan müfettişler, aralarında eski MHP’li Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu’nun da bulunduğu 5 kişiye 1 milyon 800 bin lira zimmet çıkarıldı.

İddialara göre, Kazım Karabekir ilçesindeki EDS sisteminde elde edilen gelirin yüzde 70’i devlete yatırılırken, kalan yüzde 30’luk bölümünün yüzde 60’ı Kazım Karabekir Belediyesi’ne diğer yüzde 40’ı ise yüklenici firmaya ait olması gerekirken, o dönemde belediyenin bunun tam tersinde bir uygulama yaparak, yüzde 60’nı firmaya, kalan yüzde 40’nı ise Belediye kasasına koyduğu tespit edildi.

PARA 5 KİŞİDEN TAHSİL EDİLECEK

Müfettişler raporunda yanlış işlem yapılarak Kazımkarabekir belediyesinin dolayısıyla devletin kamu zararına uğradığına kanaat getirdi ve başta ilçenin eski MHP’li Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu olmak üzere 4 personele 1 milyon 800 bin lira zimmet çıkardı ve parayı bu 5 kişiden tahsil edilmesine karar verdi.

İYİ PARTİ’DEN ADAY OLDU

2019-2024 yılları arasında MHP’den Belediye Başkanlığı görevini yürüten Recep Boyacıoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise İYİ Parti’den Kazımkarabekir Belediye Başkan Adayı olmuş ancak seçimi AKP’nin adayı Durmuş Demir kazanmıştı.