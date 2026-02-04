MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, komisyon toplantısının ardından yaptığı açıklamada terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldığını söyledi.

Feti Yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Umut hakkı konusunda uzlaştık. Zaten AİHM kararlarına uyulduğu zaman AİHM kararları umut hakkından bahsediyor. Bizim bu raporda, AİHM kararlarına, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyma tavsiye edilecek"

CHP'li MURAT EMİR: UYUM İÇERİSİNDEYİZ

Hazırlanacak raporla ilgili soruya Emir, "Hiçbir somut bir konu üzerinde görüş ifade etmemiz olanaklı değil ancak bir bütün olarak kamuoyunun bildiği ve komisyonun gündeminde olan hemen hemen her konuda görüşüyoruz, konuşuyoruz, uyum içerisindeyiz, birbirimize yaklaşıyoruz. Çerçeve rapor yazılınca da sizlerle paylaşacağız. Hem biz çalışacağız hem komisyon çalışacak ama olumlu bir sonuca yaklaşıyoruz" diye konuştu.

'SÜREÇ ÇOK BAŞARILI GİDİYOR'

Yıldız, yasal düzenlemenin takvimine ilişkin soru üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"Biz çerçeve metinleri Meclis'e gönderdikten sonra artık o Meclis'in işi. Bildiğiniz gibi kanun tekliflerini milletvekilleri hazırlar, imzaya açar yani bizim gönlümüzden geçen bütün grupların imzalaması olur çünkü milli bir meseledir. 40 yıllık bir problem ortadan kalkıyor, 'Terörsüz Türkiye'yi sağlarken bu arada 'Terörsüz Bölge' de inşallah ağır ağır oluşmaya başladı. Süreç çok başarılı gidiyor. 16 ayda katettiğimiz yol çok önemli ve çok değerli bir yol. Partilerimiz de olgunlukla katkı sundular, bunu da söyleyebilirim."

'TEYİT İŞLEMLERİNİ DEVLETİN RESMİ KURUMLARI YAPAR'

Örgütün dağılıp silahların bırakılması konusunda teyit ve tespit çalışmaları hakkında da konuşan Yıldız, "Yani bundan şunu mu anlayacağız; son terörist ve son silah mı? Bu anlaşılmaz. Ne anlaşılacağı belli, örgütün dağılıp silahlarını bırakması. 'Z dağında bir terörist var, elinde de silah var. O olmadan, yakalanmadan yasa çıkmaz' diye bir şey olabilir mi, böyle bir düşünce olabilir mi? Teyit işlemlerini devletin resmi kurumları yapar. Milli Güvenlik Kurulu'ndan, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan, Bakanlığımızdan da teyit gelebilir, TSK resmi bir şekilde açıklayabilir. Yani açıklanacak şey; örgütün tamamen dağıldığı, silahların tamamen bırakıldığıdır. Ama inatla son terörist, son silah; o işi yokuşa sürmek olur" değerlendirmesinde bulundu.

"RAPORA NİHAİ ŞEKLİ VERİLECEK"

Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından TBMM Başkanlığı'nın sanal medya hesabından toplantıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun rapor çalışmaları kapsamında siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabul etti. TBMM Başkanımız Kurtulmuş, komisyon üyesi parti gruplarının temsilcileriyle bugüne kadar beş toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılarda partilerin hazırladığı raporlar çerçevesinde belirlenen konular, detaylı ve titiz bir şekilde değerlendirilmeye devam edildi. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulacak" denildi.