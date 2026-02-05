Çözüm süreci kapsamında AKP’li Hüseyin Yayman, MHP’li Feti Yıldız ve DEM Parti’den Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan komisyon üyelerinin İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Gazetesi’nden Nur Tuğba Aktay’ın aktardığına göre Öcalan, görüşmenin fotoğraflanmasını istedi ancak görüşmede bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın bu talebi reddederek, “Fotoğraf olmaz, görüşme bitmiştir” dedi.

MHP'li Yıldız dün süreç komisyonu toplantısının ardından yaptığı açıklamada “Umut hakkı konusunda uzlaştık. Problem yok, raporda olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Feti Yıldız şunları kaydetmişti:

Umut hakkı konusunda uzlaştık. Zaten AİHM kararlarına uyulduğu zaman AİHM kararları umut hakkından bahsediyor. Bizim bu raporda, AİHM kararlarına, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyma tavsiye edilecek.