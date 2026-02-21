MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu"na yönelik eleştirilere ilişkin açıklama yaptı.

Yıldız, şunları kaydetti:

-İdealist insanların çizgileri sabittir. Kişi ya da gruplara yaranmak için çizgisinden sapmazlar. Yalaka, yapmacık, esnek ve gevşek olmazlar.

-Diliyle içi bir, dürüst, karakteri sabit olup karşısındakine göre değişiklik göstermezler.

-'Ağzı kafasından bir karış yukarıda' bazı arkadaşların, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu üzerinde yorum yaparken, raporu hiç okumadığı kurduğu ilk cümleden anlaşılıyor.

-Onlar için tavsiyem şudur: Kendinizi paralama yerine biraz okuyun. Çok zor değil…

-Kulağınıza küpe olsun diye hatırlatıyorum. Kesirler matematikte önemlidir. Ancak üç çeyrekten bir tam olmaz.