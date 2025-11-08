Afyonkarahisar’da MHP yönetimindeki Bolvadin Belediyesi’nde istifa depremi yaşanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde MHP’li Meclis Üyesi Cafer Kovan’ın partisinden istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıklamasının ardından yeni bir istifa haberi daha geldi.

MHP İLÇE BAŞKANINA SERT SÖZLER

Belediye Meclisinin tek kadın üyesi olan MHP’li Elif Topçu Güçlü de partisinden istifa ederek yoluna bağımsız devam edeceğini açıkladı. İstifa açıklamasında MHP Bolvadin İlçe Başkanı Mahmut Kızıltoprak’a da yüklenen Güçlü, şu ifadelere yer verdi:

-07.11.2025 tarihi itibariyle partimden istifa etmiş olup, belediye meclis üyeliğime bağımsız devam edeceğim.

-Şahsım üzerinden yöneltilen entrikalara boyun eğmeyeceğimi belirtip, koltuğunu bir bayanın üzerinden sağlamlaştıracağına inanan mevcut ilçe başkanına ayrıca hakkımı helal etmiyorum. Saygılarımla…

BELEDİYEYE ‘YOLSUZLUK” İNCELEMESİ

Öte yandan MHP’li Bolvadin Belediyesi, son günlerde ortaya atılan “yolsuzluk” iddialarıyla da gündeme gelirken, söz konusu belediyeye inceleme için müfettişler gönderildiği belirtilmişti.