CHP lideri Özgür Özel, partisinin Bahçelievler ilçesi Haznedar Meydanı’nda düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde on binlere seslendi, çok önemli açıklamalar yaptı.

Özel, iktidarı Filistin üzerinden vurarak, “Bakın, buradan açıklıyorum: Geçen cumartesi günü İstanbul’da, Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde ismini gizleyerek Trump’ın oğlu Junior Trump’ı ağırlıyorlar. Onunla pazarlığa tutuşuyorlar. ‘İş adamı’ yazmışlar; ismini yazmıyorlar ziyarete” dedi.

Özel şöyle devam etti:

Filistin’i, Filistin’deki kardeşlerimizi yalnız bırakıp Trump’a terk ediyorlar. Sen neredesin Erdoğan? Filistin yanıyor. Trump Filistin’e çöküyor. Sen neredesin? Filistin seni affetmeyecek. O çocukların gözyaşında boğulacaksın.

CHP lideri, “Şimdi AKP ile bir hesaplaşma zamanı. AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir açıklama yapıyor: ‘Özgür Bey bir şey biliyorsa gitsin savcılığa suç duyurusunda bulunsun.’ Hasan Mutlu savcıya suç duyurusunda bulundu.

Abdullah Bey Sana söylüyorum. Diyor ki Hasan Mutlu: ‘Terazidere’de bir otopark var. Bunu işleten kişi taksitlerini ödemiyordu, geçmiş borcu var. İhaleye giremezsin dedik. Geldi, kapattı. Sonra da girdi, aldı. Öğrendim ki AKP’nin ilçe başkan yardımcısı olaylar ortaya çıkınca beni aradı. Bakın ne diyor AKP’li: ‘Hasan Başkanım, senden önce belediye AKP’deydi. Benden her ay AKP haraç keserdi. Savcı çağırırsa gider ifade veririm’ diyor. Şimdi Abdullah Özdemir’e söylüyorum. Kişi sizin ilçe yöneticiniz olan ve ‘çağrıldığımda ifade veririm’ diyen Kaan Yürür. Hadi bakalım” diye konuştu.

Özel “MHP’den Emin Sönmez ve Yasin Sönmez diye baba oğul ihraç edildi. Yasin Sönmez, MHP’nin Bayrampaşa İlçe Yöneticisiydi. İkisini birden içeri attılar.

Emin Sönmez’in ifadesi şu: ‘Bana, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’ya ‘1 milyon TL verdim de bu kağıdı imzala, işine gücüne devam et’ dediler. Allah’tan korkarım, iftira atmam. Beni yaka paça, oğlumu da beni de içeri koydular’ diyor” dedi.